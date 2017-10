ČERVAR STVARA TIM ZA EP: ‘Trebamo one koji su spremni odreći se udobnosti i užitaka, ne mogu to svi’

Hrvatski rukometni izbornik Lino Červar je u petak na konferenciji za novinare, najavljujući dvije pripremne utakmice koje će Hrvatska igrati protiv Slovenije 26. i 28. listopada, istaknuo kako su one indikator spremnosti hrvatskih reprezentativaca.

Hrvatski rukometaši se okupljaju na pripremama koje će se održati od 22. do 29. listopada. Prvu utakmicu protiv Slovenije Hrvatska igra 26. listopada u 18,00 sati u Ljubljani, dok će uzvrat biti u zagrebačkoj Areni 28. listopada u 20,15 sati.

Slovenija testira spremnost Červarovih igrača

“Nakon dosta godina opet sam ovdje, pred jedno veliko natjecanje. Kako kažu novinari, a mislim da je to istina, bit će to možda najteže EP i osam reprezentacija može računati na titulu prvaka Europe. Zato treba odrediti reprezentaciju i igrače, odnosno trebamo izabrati one igrače koji se mogu nositi s takvim natjecateljskim pritiskom i s ambicijama. Ovaj popis s 21 imenom su igrači koji su u ovom trenutku u uskom krugu reprezentativaca, ali selekcija nikada nije zatvoreni krug i uvijek može doći do promjena”, izjavio je Červar, komentirajući popis igrača kojeg je objavio prošli tjedan. Europsko prvenstvo u rukometu održat će se od 12. do 28. siječnja 2018. godine u Hrvatskoj, a hrvatska rukometna reprezentacija je u skupini A sa Srbijom, Islandom i Švedskom.

Potom je Červar najavio utakmice protiv Slovenije te istaknuo kako će one pokazati koliko spremni su reprezentativci.



“Dvije utakmice sa Slovenijom mogu biti indikator stanja. Te dvije utakmice za mene su iznimno važne da vidim do koje se mjere igrači mogu potruditi da ispune moje, odnosno zajedničke zahtjeve. Bit će to test toga kakvu poruku igrači šalju meni kao izborniku i na što su spremni da ostvare svoje ciljeve. Naš je cilj da se borimo za visoki plasman i medalju, a to ne može svaki igrač. Za ostvariti takav veliki rezultat trebamo igrače koji se znaju nositi s pritiskom, oni koji su spremni odreći se svoje udobnosti i užitaka u korist svima. Moramo napraviti pravi tim i u tom smjeru ću od samog početka pokušati sa svojim suradnicima napraviti taktiku”, rekao je hrvatski izbornik.

‘Tim je najjači igrač’

“U sportu ne pobjeđuje možda potencijalno najjača momčad, već momčad koja igra kao tim. Mi moramo u Splitu i Zagrebu igrati kao tim, ali naravno, do Zagreba treba doći. Kada se radi o taktici, predlažem da idemo korak po korak. Imamo osam stepenica koje treba prijeći. Moramo razmišljati o prvom protivniku, reprezentaciji Srbije, zatim Islandu i Švedskoj. Što se tiče popisa može se dogoditi da upadne još koje ime. Znate da ovisi o povredama i o drugim kriterijima. U 15 dana moram složiti i stvoriti tim. Učili su nas da su pojedinci sve, ali to nije tako. Tim je najjači igrač. Podršku treba zaslužiti disciplinom, zalaganjem. Ustrajat ću na kompetentnosti i da ekipa zrači optimizmom i posvećenosti prema nacionalnom dresu”, zaključio je Červar, ponovno naglašavajući kako je zajedništvo najbitniji dio.

Na pitanje oko izostanka nekih imena, Červar je bio jasan te istaknuo kako vjeruje da će ova reprezentacija imati veliku podršku s tribina za vrijeme Europskog prvenstva.

“Ne trebamo puno govoriti o Suliću. On je igrač koji je iznimno zaslužan za naše prijašnje rezultate. Bio je dio reprezentacije koju sam nazvao ‘dream team’ 21. stoljeća. Vidjeli ste da smo pozvali četiri kružna napadač, pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati. Bitno je ponoviti da uvijek ima šanse, krug nije zatvoren. Bitna je poruka koju će reprezentacija poslati i tu leži odgovornost s kojem se treba znati nositi. Bez zajedništva nema ni sreće ni budućnosti, kako u društvu, tako u sportu. Prema tome, inzistiram na razvoju osjećaja pojedinca prema timu i tima prema pojedincu. Tim će izbaciti vrhunskog igrača. Nekoliko njih osvojili su europsku klupsku krunu, ali ne ponašaju se kao zvijezde. Skromnost pobjednika uvijek mi je imponirala i volio bih da se tako ponašaju. Vjerujem da ćemo i zbog toga imati nevjerojatnu podršku od navijača i vjerujem da možemo opravdati i podršku i povjerenje”, dodao je na kraju.

Hrvatska rukometna reprezentacija okuplja se 22. listopada u 17,00 sati ispred hotela Panorama u Zagrebu.