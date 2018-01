ČERVAR I GOJUN NAJAVILI CRNU GORU: ‘Ako svi budemo zdravi, siguran sam da ćemo doći do kraja’

“Ne bojimo se nikoga, ali respektiramo svakog i moramo biti skromni”, rekao je Alilović

U petak s početkom u 20:30 u Spaladium Areni u humanitarnoj prijateljskoj utakmici Hrvatska će odmjeriti snage s Crnom Gorom. Izbornik Lino Červar na početku je istaknuo koliko je zadovoljan i sretan što je reprezentacija stigla u Split:

ČERVAR ODUŠEVLJEN SPLITOM: ‘Čast nam je biti tu. Znam da je Hajduk ovdje svetinja, ali…’

“Toliko je godina prošlo, ali zadovoljan sam kad ovdje vidim prijatelje koje dugo poznajem. Došli smo ovdje u Split i osjećamo se kao da smo došli doma. Htjeli bismo zaokružiti priču zlatom, ali bio bih bahat da otvoreno govorim o tome. Drugi imaju jače argumente da govore o tome. Njemačka je aktualni europski prvak, Danska olimpijski i Francuska svjetski. Mi smo bili prvi vrhu, ali drugi imaju više argumenata. Okružuje nas iskreni optimizam i osjećamo se dobro”, rekao je Lino i dodao:



‘Moramo se boriti za svaki centimetar’

“Osjećamo se odgovorno da ne razočaramo jer to nikako ne bih htio. Prva utakmica sa Srbijom bit će 160. put da vodim hrvatsku reprezentaciju. Dat ćemo sve od sebe da to opravdamo. Jako mi je važan timski duh, moramo uživati u zajedništvu. Naši igrači su ostali skromni iako igraju važne uloge u europskim klubovima. No, mi smo momčad bez zvijezda i zaista to mislim. Sretan sam što ćemo igrati u Splitu, centru Dalmacije, gradu koji živi za sport. Moramo se boriti za svaki centimetar jer ljudi u Splitu to zaslužuju.”

DUVNJAK IZMAMIO OSMIJEH NA LICA NAVIJAČA! Kapetan otkrio u kakvom je stanju koljeno: ‘Ciljamo visoko i uvijek želimo puno…’

Kratko je najavio i na susret s Crnom Gorom u kojem će raspolagati s 18 igrača:

“Želim pobijediti u svakoj utakmici, ali moramo svima dati priliku da igraju. Moramo isprobavati igrače. Crna Gora je dobar protivnik protiv kojeg ćemo moći vidjeti koje su nam dobre i loše strane. Želimo pobijediti bez obzira na to tko će igrati.”

‘Ovo nam je uvertira za Srbiju’

Jakov Gojun i Mirko Aliović vratili su se nakon nakon devet godina u Split gdje su igrali na Svjetskom prvenstvu 2009. Također su izrazili zadovoljstvo povratkom u Spaladium Arenu i najavili susret s Crnom Gorom.

“Tu smo nakon devet godina opet. Tada smo bili golobradi mladići, a sad smo stariji i iskusniji. Uz Split nas vežu fantastične uspomene i atmosfera. Bit će još žešće od 12. do 16. siječnja. Odradili smo najteži dio priprema u Ivaniću, a sad se spremamo taktički za protivnike. Znamo što svi očekuju i već su nas okitili zlatom, ali idemo utakmicu po utakmicu. Prvo sutra riješiti Crnu Goru i vidjeti gdje su nedostaci koje ćemo popraviti do prve utakmice. Ne bojimo se nikoga, ali respektiramo svakog i moramo biti skromni. To će nam poslužiti kao dobra provjera da vidimo gdje smo. Dosta njihovih reprezentativaca igra u Mađarskoj, a dolaze bez Borozana koji je njihov najbolji igrač. Mi tu utakmicu idemo pobijediti. Bit će puno rotacija, ali zbog našeg samopouzdanja i osjećaja pred prvenstvo bilo bi dobro da pobijedimo”, rekao je vratar reprezentacije Mirko Alilović.

“Mi smo svjesni što nas očekuje kući, u mom gradu gdje sam 2009. prvi put nastupio. Svjesni smo koliki je ulog. Nama je najveća želja da odavde izađemo sa sva četiri boda, ali moramo ići stepenicu po stepenicu, utakmicu po utakmicu. Prva utakmica je sa Crnom Gorom što nam je uvertira za Srbiju. Bez obzira što je prijateljska mi ćemo ići ‘na glavu’. Hvala svima koji su kupili ulaznice i pomogli KBC Splitu, i mi igrači smo donirali jedan dio sredstava”, rekao je Jakov Gojun i nastavio o potencijalnom rezultatu na Europskom prvenstvu: “Svima nam je zlato veliki motiv. Ako nemate motiv, ne možete se baviti sportom. Dugo je prvenstvo i daj, Bože da svi budemo zdravi, siguran sam da ćemo doći do kraja.”