BIVŠI KAPETAN KAUBOJA: ‘Euro je bio neuspješan, a ja i dalje žalim kako smo pometeni. Sramota, krajnje licemjerno’

Petar Metličić je analizirao rukometni Euro

Petar Metličić svakako je u najužem krugu onih koji se smatraju najboljih hrvatskim rukometašima svih vremena, također i onaj koji može trezveno zaključiti da je neuspjeh peto mjesto hrvatske reprezentacije na nedavno završenom Europskom prvenstvu kojem smo bili domaćin. Upravo to kazao je u razgovoru za Sportske novosti.

Bivši igrač koji je u prošloj postavi struke reprezentacije imao istaknutu ulogu uz izbornika Željka Babića i Ivana Balića i dalje žali što im je uskraćeno povjerenje, posebice na način na koji se to dogodilo.

Francuze se moglo pobijediti

“Normalno da mi je krivo. Mi smo radili dobar posao. Neke utakmice smo izgubili pod nesretnim, čak nevjerojatnim okolnostima. Ono kad je rezultat ovisio o jednom sedmercu. No, ipak mi je najviše žao zbog načina kako su nas, kako vi kažete, pomeli. Dobili smo otkaz, nije bilo razgovora, nitko nam nije obrazložio, ma nije bilo ni pozdrava. Baš sramota. Krajnje licemjerno”, kaže Metličić koji u analizi Eura ističe sljedeće:



“Poslije one perfektne izvedbe protiv Norveške logično je bilo da i protiv Francuske zaigramo moćno. Međutim, dogodilo nam se očajno prvo poluvrijeme. Nije bilo ni najmanje strpljenja, stalno smo mijenjali sastav, pomalo kaotično. Osim toga, inzistiranje na igri sa sedmoricom, bez vratara, koju baš i ne volim, uzrok je jeftinih golova koje smo primili. Žao mi je jer su Francuzi bili pobjedivi, oni nisu ništa posebno igrali, nego su uzeli ono što smo im ponudili, pa i darovali. Ali, nisu Francuzi bili ključ neuspjeha, nego onaj poraz sa Švedskom.”

Červarove pogreške

Zamjerku je pronašao Metličić u nekim potezima izbornika Line Červara, pa je tako na pitanje o podbačaju vratara i vraćanju nekih iskusnijigh igrača u izabranu vrstu kazao:

“Stevanović je bio na visini zadatka u dvije utakmice, ali to nije bilo dovoljno da se domognemo medalje. Lino Červar je pokazao nevjerojatno nestrpljenje u odnosu na Alilovića. Pozvao ga je, nije ga pustio da brani, brzo ga je mijenjao, pa vraćao u sastav. Iskusniji? To je bila pogreška jer smo tijekom mandata Željka Babića, kojemu sam bio pomoćnik, lansirali nekoliko mladih igrača, i to je trebalo nastaviti. Sada Červar preporuča kako se treba usmjeriti na Tokio 2020. Pa, ovo je prvenstvo, po svakoj logici, moralo biti priprema za sljedeće olimpijske igre.”

Niti ozljedu Domagoja Duvnjaka Metličić ne vidi kao ono što je presudilo:

“Duvnjak je igrač ekstra klase. Međutim, nije igrao sedam, osam mjeseci, došli su napori i moglo se očekivati da će se ozlijediti. Problem je što se to dogodilo u prvoj utakmici, ali on bi se ozlijedio na nekoj drugoj.”

Treba pronaći rješenje

U zaključku, na upit kako dalje, Metličić podvlači:

“Jednostavno, treba se baciti na obnovu naše prve lige, znači da PPD Zagreb i Nexe igraju s našim klubovima i da izazivaju, šire interes. Naš Savez mora poduzeti mjere da se rukomet u Dalmaciji vrati na veliku scenu. Treba osmisliti alate, pronaći rješenje kako pomoći dalmatinskim klubovima koji su uvijek davali brojne igrače za nacionalni tim. Ovi koji vode naš Savez moraju znati, shvatiti, da rukomet nije ekskluzivno reprezentacija. Ona će uvijek imati svoju razinu pod uvjetom da je klupski rukomet jači.”