‘BIO JE SAVRŠEN’: Džomba i Šprem nahvalili junaka hrvatske pobjede nad Mađarskom

RTL-ovi stručni komentatori Mirza Džomba i Goran Šprem nahvalili su vratara Hrvatske Filipa Ivića (24).

“Bio je savršen. Prelomio je dvoboj i unio sigurnost u obranu. No, ona jako šteka i vrlo je problematična i to ćemo trebati popraviti”, rekao je Džomba u RTL-ovoj emisiji nakon susreta Hrvatske i Mađarske (31-28), s čime se složio i Goran Šprem. Ali i hladne glave istaknuo.

‘Odigrali smo dobro, ali ne odlično’

“Nemojmo se zavaravati. Odigrali smo dobro, ali ne i odlično. Ima tu još puno prostora za napredak”.

Analiziravši utakmicu, legendarno krilo hrvatske reprezentacije istaknulo je ono što su svi vidjeli. Dva lica Hrvatske.

“Prvo poluvrijeme mi je izgledalo kao nastavak utakmice protiv Saudijske Arabije. Bilo je to jako čudno i teško gledati. Ništa nam nije išlo od ruke, ali nam se otvorilo u drugom dijelu. Sve je proradilo, ubrzali smo ritam, Mamić i Šebetić dobili su na samopouzdanju… To je to, tako treba ići naprijed”.

Iz 5-1 u 6-0 i obratno

U posljednjoj četvrtini prvog dijela, Babić je promijenio obranu 5-1 u 6-0. I to je bio pun pogodak. Tijekom susreta Hrvatska je kombinirala spomenute obrane, a činilo se kako kauboji dobivaju na brzini u svom “sedlu” upravo kad je igrala 6-0 obranu.

Hrvatska je kombinirala obranu 6-0 i 5-1, na trenutke je izgledala vrlo nesigurno, ali na kraju su naši uspjeli slomiti Mađare, koji su u drugoj polovici drugog poluvremena izgledali kao da su se predali.

“Puno bolje mi je izgledala 6-0 obrana, nego 5-1 kroz koju je jako curilo. Prodavali su nam čak i one najjednostavnije lažnjake i fore. Čini mi se da smo na 70 posto u obrani, ali ne sumnjam da ćemo se dizati. Ovo je turnirski sistem, u ovom stadiju najvažniji su bodovi i da se nitko nije ozlijedio”, rekao je Džomba.