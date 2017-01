ŠPANJOLSKI MEDIJI O BOLNOM PORAZU: ‘Hrvati su imali tog čudesnog šutera, ali bilo je i nekoliko sumnjivih odluka sudaca…’

Španjolski mediji s tugom pišu o hrvatskom četvrtfinalnom trijumfu nad Španjolskom jučer u Montpellier L’Areni 30-29.

Pobjeda Hrvatske odjeknula je i Španjolskom. Tamošnja javnost nadala se kako će njihovi ljubimci izboriti plasman u polufinale SP-a u još jednom, kako je to novinar madridske Marce Jorge Dargel napisao, rukometnom classicu. U izvještaju utakmice na Marci stoji:

‘Četvrtfinalni sraz Španjolske i Hrvatske imao je lice – psa’

“Bijes dolazi s Hrvatskom. Četvrtfinalni sraz Španjolske i Hrvatske imao je lice – psa! Ove dvije vrhunske rukometne ekipe htjele su jedna drugu zastrašiti i poraziti. Dva različita stila igre, ali jednako učinkovita. S jedne strane Balkanci, koji imaju natjecateljske gene koji ih uvijek stavljaju u borbu za najviša rukometna postolja, a s druge strane Španjolska, Hispanci, poslušni i inteligentni u namjeri da budu rezultatski učinkoviti”, počinje svoj izvještaj utakmice novinar Marce Dargel.

“Balkanci su imali nekoliko ozlijeđenih igrača, ali to ih nije sprječavalo da zabijaju golove. Da odluče susret. Ako na svijetu postoji momčad koja diktira tempo u utakmici, ‘tempo na partiju’, onda je to Hrvatska. Učitelj koji sve radi na terenu u svoju korist. No, iako su gubili u susretu i do pet golova razlike, DNK Španjolaca nije dopustio nikakvu predaju. Naši su se bacili na glavu, dali su sve od sebe, ali na kraju nisu uspjeli. I ne može im se ništa zamjeriti zbog toga”.

‘Gerilski rat’ u obrani

Novinar ističe kako je to bio pravi “gerilski rat” u obrani.

“Ovaj poraz ne smije se pripisivati suđenju danskog para, ali u utakmici je bilo nekih sumnjivih odluka. Kao, primjerice, što nije suđen sedmerac Julenu. Posljednja dva gola bila su nenadoknadiv udarac za španjolski ponos koji se do kraja nije predavao”.

Katalonski Mundo Deportivo donosi tekst pod nazivom:

‘Zbogom polufinalima na svjetskim prvenstvima’

“Hrvati su izbacili Španjolsku iz borbe za medalju. Hispanci su loše odradili posljednji svoj napad na susretu pa se tako treći uzastopni put na SP-ima nisu plasirali u polufinale. Marko Mamić, autor osam golova u prvom poluvremenu, počeo je svoj festival pogodaka za 4-3 Hrvatske. Fernandez je u prvom poluvremenu odgovarao golovima Mamića. Stevanović je, ušavši u 20. minuti u igru zamijenivši na golu Pešića, s četiri obrane dao zraka Hrvatskoj, a Luka Cindrić je na kraju prvog dijela zabio za 17-15 naših protivnika”, stoji u izvještaju.

“U drugom dijelu, Stevanović je s dvjema uzastopnim obranama omogućio da Balkanci odu na plus pet u 35. minuti (21-16)”.

Ugledni španjolski dnevnik El Mundo daje do znanja:

“Adios španjolsko zlatno rukometno doba. Zbogom polufinalima na svjetskim prvenstvima postalo je normalna stvar za nas. Tako je bilo i u Francuskoj. Posljednji put Španjolska je igrala polufinale SP-a 2009. godine. Hrvatska, s druge strane, u svojim redovima ima čudesnog šutera Marka Mamića i talentiranog srednjeg vanjskog Luku Cindrića”.