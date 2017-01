BALIĆ O GLAVNOM PROBLEMU KAUBOJA: ‘Nije normalno da crne rupe traju toliko. Nedostaje nam samopouzdanja’

Za mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta hrvatski rukometaši večeras će se od 20.45 sati boriti protiv starih poznanika Španjolaca.

Uoči okršaja u Montpellieru svoje je viđenje u razgovoru za RTL iznio koordinator za muški rukomet Ivano Balić koji je i sam tijekom karijere vodio mnoge teške bitke protiv Španjolaca.

‘Španjolci imaju nedostataka’

“Naravno da idemo na pobjedu. Međutim, Španjolci zasad igraju najbolje na turniru, stvarno su igrali odlično. No, imaju i oni svojih nedostataka. Mislim da ćemo se dobro pripremiti za njih”, poručio je legendarni hrvatski rukometaš.

Trening je završen u odličnom raspoloženju. Video, još malo pripreme i u 20:45 Španjolska. #CROhandball #iznadsvihHrvatska #PhenomenalHandball #Handball2017 Videozapis objavljuje Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta) Sij 23, 2017 u 12:56 PST

U gotovo svakoj utakmici naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj bilo je neobičnih crnih rupa. Bilo je tako i u osmini finala protiv Egipta (21-19) kada su Babićevi izabranici u nastavku upropastili gotovo sve dobro što su napravili u prvom poluvremenu.

“Normalno je da ima tih crnih rupa, ali možda ne da traju toliko. Nama traju sedam do deset minuta. Kada bismo to malo smanjili, bilo bi OK. Možda bi neki iskusniji trebali preuzeti odgovornost. Nedostaje i samopouzdanja”, istaknuo je Balić.

‘Dobri smo sa sedmim igračem’

Dosta se posljednjih dana priča i o igri bez vratara, odnosno sa sedmim igračem u napadu.

“Neki se traže, neki baš i ne igraju dobro. Mislim da je naš sedmi dosta dobar. Treba biti jako precizan u kretnji. Koliko smo ga vježbali, možemo biti zadovoljni sa sedmim”, smatra Balić koji je za kraj poslao poruku navijačima:

“Nadam se da će biti uz nas od prve do zadnje minute, a da ćemo im se mi odužiti borbom na terenu.”