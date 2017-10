ALILOVIĆ NAJAVIO DVIJE UTAKMICE PROTIV SLOVENIJE: ‘Ovo je zatišje pred buru u 12. mjesecu’

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu za reprezentativni tjedan i na okupu će biti sve do 29. listopada. U sklopu priprema, Hrvatska će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Prva je na rasporedu 26. listopada u 18 sati u dvorani Stožice u Ljubljani, dok je uzvrat dva dana kasnije, 28. listopada, u Areni Zagreb s početkom u 20:15 sati. Ulaznice za utakmicu u Zagrebu u prodaji su putem sustava ulaznice.hr.

Iskusni vratar Mirko Alilović rekao je kako ga okupljanje reprezentacije uvijek veseli i istaknuo važnost utakmica sa Slovenijom:

”Super je kao i uvijek doći u reprezentaciju, ništa se nije promijenilo. Idemo vidjeti gdje smo i što smo, koliko još treba raditi da budemo na optimalnoj razini za Europsko prvenstvo u Hrvatskoj i to je to. Dvije utakmice sa Slovenijom dobro će nam poslužiti. Slovenija je neugodna na domaćem terenu. Mlada su ekipa, željna dokazivanja, ali i mi smo isto mladi i željni. Željni povratka među medalje. Idemo odigrati dvije utakmice i pokušati napraviti sve kako je Lino zamislio. Ovo je zatišje pred buru u 12. mjesecu.”



‘Žrtvovat ćemo se jer znamo koliki je ulog’

Reprezentacija ima samo tjedan dana za pripreme u listopadu, nakon čega će se ponovo okupiti tek krajem prosinca. ”Svake godine se rok krati za par dana tako da se nema vremena niti izliječiti ako se dogodi neka manja ozljeda. Nema vremena niti za fizičku pripremu jer onda pati ova rukometna forma tako da je sve nekako skupljeno da se na brzinu odradi što nije u redu, nije dobro za rukomet jer se igra svake godine u siječnju. Mislim, nosimo se s tim već godinama. Kako nama, tako i drugima. Trebamo biti pametniji od drugih. Ako ništa, sad ćemo biti doma, doma ćemo se pripremati. Sigurno da, ako treba, i par dana više priprema žrtvovat ćemo se jer znamo koliki je ulog”, pojasnio je Alilović.

U tom kratkom periodu, naglašava Alilović, najvažnije će biti uigrati reprezentaciju: ”Trebali bismo poraditi na tome da vidimo gdje smo i što smo. Svi dolazimo iz drugih klubova i nikad praktički nismo igrali zajedno i treba to sve uklopiti. Problem je što nemamo Duvnjaka i Kopljara, bitnih igrača u obrani i napadu tako da treba i tu kompenzirati neke stvari. Vidjet ćemo, nadamo se da će njih dvojica ozdraviti i nadamo se da će u iduća dva mjeseca početi igrati i da će biti spremi u prvom mjesecu. Onda s takvim iskustvom i kvalitetom mislim da neće biti preteško ostvariti neke ciljeve i zahtjeve Line Červara.”

I Jaganjac u reprezentaciji

Novi poziv izbornika Line Červara zaradio je i 19-godišnji Halil Jaganjac kojemu je ovo drugi put da je na pripremama sa seniorskom reprezentacijom. ”Prije svega, ja sam presretan i stvarno mi je drago što sam ovdje opet. Trenirati i igrati tjedna dana s ovakvim igračima koji igraju po vrhunskim europskim klubovima, s ovakvim trenerom mi je stvarno velika čast. Nadam se da ću steći još puno iskustva ovdje i naučiti neke nove stvari. Dat ću sve od sebe, a ostalo ćemo vidjeti”, rekao je Jaganjac koji već radi s Červarom budući da je član skopskog Metalurga.

”Dosta mi olakšava što s Linom radim u klubu jer je isti koncept koji on traži u klubu i sada u reprezentaciji. Upoznat sam s njegovim idejama i kako on gleda na igru i rukomet i to će mi sigurno pomoći”, pojasnio je mladi lijevi vanjski koji je trenutno drugi najbolji strijelac Lige prvaka s 35 pogodaka u pet odigranih utakmica.

”Zasad je sezona iznad mojih očekivanja, dosta veliko iznenađenje. Prije nisam očekivao da mogu biti u reprezentaciji, ali zbog toga svega ću sigurno dati sve od sebe i napraviti sve da, ako se uspijem izboriti za taj uži krug da to i napravim”, zaključio je Jaganjac.

[SENIORI] Dečki su na okupu i danas odrađuju glumačke zadatke na snimanju reklame. #CROhandball pic.twitter.com/T6KLAAkEW3 — HRS (@HRStwitt) October 23, 2017

Bez Kopljara i Šebetića

Hrvatski reprezentativci u narednom će tjednu osim dvije pripremne utakmice odraditi i niz aktivnosti sponzorskog karaktera. Izborniku Lini Červaru nedostajat će dvojica igrača na desnom vanjskom Marko Kopljar i Luka Šebetić koji su zbog ozljeda morali otkazati dolazak u Zagreb.

Najbolji hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak naknadno će se priključiti reprezentaciji s obzirom na to da još uvijek neće biti na raspolaganju stručnom stožeru, a o njegovom angažmanu izbornik Lino Červar je naglasio:

”Inzistirao sam na Domagojevom dolasku te će nam se on priključiti u prvom dijelu ovog ciklusa. Jako je važno da bude s nama, da osjeti atmosferu, a što je najvažnije da ovom akcijom potvrdimo kako nam je cilj stvaranje tima. Vjerujem kako ćemo na najbolji mogući način iskoristiti ovo kratko vrijeme da se pripremimo za sve ono što nas čeka u narednim akcijama i na Europskom prvenstvu u siječnju.”