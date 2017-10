RUDEŠ U DRUŠTVU HNS-A, HOO-A I DRUGIH: Od sada će se njihovi prvotimci liječiti u prestižnoj bolnici

U Zagrebu je potpisan Ugovor između NK Rudeš iz Zagreba i Specijalne bolnice za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Sv. Katarina».

Ovim Ugovorom, NK Rudeš radi značajan iskorak u sustavnom pristupu prevenciji, dijagnostici i liječenju svojih sportaša, a bolnica Sv. Katarina postaje službena bolnica NK Rudeš.

Svečanosti potpisivanja, prisustvovali su Ivan Knežević, predsjednik NK Rudeš, prof.dr. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina, Jadranka Primorac, članica Upravnog vijeća bolnice, niz uzvanika te igrači prve momčadi NK Rudeš.

Ovaj zagerbački klub osnovan je 1957. godine i sada igra prvu sezonu u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. U suradnji s Španjolskim prvoligašem Deportivo Alaves, Rudeš je razvio partnersku suradnju s ciljem što veće međunarodne prepoznatljivosti te što sustavnijem razvoju kluba. Španjolski nogometni klub Deportivo Alaves iz grada Vitorie, prošle je godine bio finalist Kupa kralja.



Suradnja s HNS-om, HOO-om i drugima

Specijalna bolnica «Sv. Katarina» europski je centar izvrsnosti, nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu.

Bolnica je službena zdravstvena institucija Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog taekwondo saveza te niza sporskih klubova, a u njoj se liječe proslavljeni svjetski i hrvatski sportaši.

Bolnica je članica prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, a lipnju 2015. godine International Certification Association (ICERTIAS) Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, proglasio je najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj.

U ocjenjivanju najboljih “brandova” u Hrvatskoj, Specijalna bolnica Sv. Katarina je u kategoriji medicina ostvarila status Superbrands u 2016. godini. Specijalnoj bolnici Sv. Katarina u travnju 2017. godine na svečanoj dodjeli u Londonu uručena je prestižna nagrada ‘’Best Regional Hospital Award” kao priznanje za izvrsnost prepoznatu na europskoj razini u kvaliteti pružanja usluga.

Liječnici i znanstvenici bolnice Sv. Katarina intenzivno surađuju s s američkom bolnicom «Caroline’s Pain Institute» te s najprestižnijim njemačkim bolnicama «Unfalkrankenhaus-Berlin» i «Regiomed Kliniken».

U lipnju ove godine Specijalna bolnica «Sv. Katarina» u suradnji s čuvenom američkom Mayo Clinic i International Society of Applied Biological Sciences (ISABS), organizirala jedan od najznačajnijih svjetskih znanstvenih konferencija na temu personalizirane medicine u čijem radu su sudjelovali i dobitnici Nobelove nagrade.