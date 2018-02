RONALDOV PENAL NIJE REGULARAN: Sudac kojeg je proslavio Šimunić prokomentirao spornu situaciju

Portugalac je zabio izjednačujući pogodak u 45. minuti udarcem s bijele točke nakon što je prethodno Lo Celso srušio Tonija Kroosa.

Bivši engleski nogometni sudac Graham Poll, koji se proslavio na Svjetskom prvenstvu 2006. kada je tadašnjem hrvatskom reprezentativcu Josipu Šimuniću dao tri žuta kartona, prokomentirao je Ronaldov penal protiv PSG-a.

Portugalac je, naime, zabio izjednačujući pogodak u 45. minuti udarcem s bijele točke nakon što je prethodno Lo Celso srušio Tonija Kroosa. Ono što je nakon tog penala privuklo pažnju nogometne javnosti je trenutak neposredno prije nego što je zvijezda Reala opalila loptu prema golu. Kao što se moglo vidjeti na usporenoj snimci lopta je poskočila.

RONALDOV PENAL ZBUNIO NOGOMETNU JAVNOST: Nikome nije jasno kako mu je ovo uspjelo



Vježbao na treninzima

Kako je do toga došlo malo kome je bilo jasno, a Rio Ferdinand izjavio je za BT Sports kako je Ronaldo to vježbao još dok je bio u Manchester Unitedu, no da nije siguran je li mu to ovaj put bila namjera. Na prvu se činilo da je Portugalac loptu podigao lijevom nogom, ali ispostavilo se da je ona poskočila u trenutku kada je spustio nogu na travnjak. Kako god bilo, sudac Poll smatra da je kazneni udarac trebalo ponoviti je nije bio regularan.

“Ne možete kriviti suce što im je to promaklo jer je takvo nešto bilo gotovo nemoguće primijetiti u realnom vremenu. Međutim, uz pomoć usporene snimke vidi se da je lopta poskočila kada je Ronaldo zagazio lijevom nogom na travu prije nego što ju je udario desnom. Lopta pri izvođenju kaznenih udaraca mora mirno stajati na bijeloj točki, tako da bi u ovom slučaju penal bio ponovljen da je sudac primijetio da je ona poskočila”, kazao je Poll za Mirror.