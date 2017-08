RIJEKIN TRENER NAKON NAJTEŽEG PORAZA: ‘Pao je mit Rujevice, Dinamo je ovo zaslužio’

Riječani su doživjeli drugi poraz za redom u HNL-u, nakon Osijeka u Gradskom vrtu, bolji od Kekove momčadi bio je i Dinamo koji je slavi u derbiju s 2:0. Pala je riječka utvrda Rujevica nakon 43 utakmice, minirao ju je Junior Fernandes s dva gola.

“Dinamo je zasluženo pobijedio i ja im čestitam. Mi na početku, u prvom poluvremenu nismo bili odlučni niti agresivni. A kvalitetan suparnik kao što je to Dinamo, zna to iskoristiti. Kasnije smo dignuli ritam, pokušali promjenama doći do gola. Pojačali smo pritisak nakon isključenja Lecjaksa, momčad je htjela, išli smo naprijed ali kada ne iskoristite toliko šansi, morate priznati suparniku da je bio bolji”, rekao je trener NK Rijeka Matjaž Kek.

‘Realizacija nam ne valja već tri utakmice’

Rijeka je već tri utakmice bez gola.

“Realizacija nam ne valja, nismo zabili protiv Salzburga, Osijeka i Dinama. Pred nama je puno rada, moramo se smiriti. Pronaći opet agresivnost i brzinu, a onda će doći sve ostalo. No, veseli me podrška ekipi koja je to zaslužila. Pao je i taj mit Rujevice, Dinamo je ovo zaslužio”, dodao je Kek.

Pejinove odluke nisu bile problematične.

“Najmanji problem je bio sudac, tu nije bilo ništa sporno. Dinamo je nama čestitao na duploj kruni, mi sada moramo čestitati njima. I to je realnost, s time nemam problema”, smatra trener NK Rijeka.

‘Nitko neće leći pred Rijekom’

Njegova momčad igra u stalnom ritmu od dvije utakmice tjedno, a sasd je očekuju i dva ispita s grčkim Olympiakosom, borba za ulazak u skupinu Lige prvaka.

“Čeka nas još osam europskih utakmica, čeka nas HNL gdje nitko neće ‘leći’ pred Rijekom. Nema panike, ali moramo biti objektivni. Pred nama su veliki izazovi, za četiri dana stiže Pirej. Neće nam biti lako, ali možemo sve ovo prebroditi” završio je Matjaž Kek.