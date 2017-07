RIJEKA REMIZIRALA S RED BULLOM: Prvak Hrvatske ima aktivan rezultat, iako je pokazao dva različita lica u Salzburgu

Rijeka je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka u srijedu u Salzburgu remizirala s Red Bullom 1-1. Prvak Hrvatske ima dobar rezultat za uzvrat na Rujevici koji se igra za sedam dana, iako je na Red Bull Areni pokazao dva različita lica. Pogodak je za Riječane zabio je Mario Gavranović u 30. minuti, dok je strijelac za Salzburg bio He-Chang Hwang u 48. minuti.

RED BULL SALZBURG – RIJEKA 1-1

Salzburg (4-3-3): Walke – Lainer, Miranda, Ćaleta Car, Ulmer – Yabo, Samassekou, Berisha – Hwang, Dabbur, Minamino.

Rijeka (4-2-3-1): Sluga – Ristovski, Župarić, Elez, Vešović – Mišić, Bradarić – Kvržić, Gorgon, Heber – Gavranović.

Strijelci: 0-1 Gavranović (30.), 1-1 Hwang (49.)

Dva poluvremena, dva različita lica Rijeke. Najbolje objašnjava ono što smo vidjeli od riječke igre u Salzburgu. U prvom su dijelu, nakon deset minuta igre, bijeli s Rujevice zaigrali sjajno i do kraja poluvremena dominirali po prilikama i posjedu lopte. No, u drugom dijelu, Red Bull je bio bolji, izabranici Matjaža Keka kao da su se pogubili nakon pogotka Hwanga. No, idemo redom.

Uspjeli u naumu

Hrvatski prvak je uspio u naumu da ostanu neporaženi u Salzburgu, a postigli su i gol u Red Bull Areni koji im daje prednost pred uzvrat na Rujevici 2. kolovoza. Riječani su bili bolja i opasnija momčad u prvom dijelu, uspjeli su povesti pogotkom Gavranovića, a odmah na početku drugog dijela su primili gol što je jako poremetilo njihovu igru u nastavku. Srećom, austrijski prvak ipak nije imao snage za potpuni preokret, pa Rijeka ima šansu da za sedam dana osigura playoff Lige prvaka.

Rijeka je prvu dobru situaciju pred domaćim vratima imala već u 9. minuti. Gorgon je tukao iz daljine, lopte se na rubu kaznenog prostora dokopao Gavranović , ali onda šutirao pored gola. Samo četiri minute kasnije opet panika ispred Walkea.

Po desnoj strani kombinirali su Kvržić i Filip Bradarić, a onda dobar volej Hebera s desetak metara na vrijeme je zaustavio njemački čuvar mreže u redovima Salzburga. Novu priliku Rijeka je imala u 24. minuti. Mišić je dobro ubacio iz kornera, a Župarić glavom promašio gol, lopta je bila otišla tik uz desnu vratnicu.

‘Super Mario’ opravdao nadimak

Nakon propuštenih prilika, Rijeka je povela u 30. minuti kada je Ristoski preciznim centaršutem pronašao samog Gavranovića, čiji je udarac glavom odsjeo neobranjivo u mreži domaćina. U 35. minuti Sluga je obranio neugodan udarac Japanca Minamina iz daljine, a u istoj minuti Gorgon se nije dobro snašao u dobroj prilici.

Austrijanci su izjednačili već u trećoj minuti drugog poluvremena. Yabo je probio obranu Rijeke i proigrao Južnokorejanca Hwanga, čiji udarac obilazi Slugu i odsjeda u mreži. Izjednačujući pogodak Salzburga potpuno je “otvorio” utakmicu, obje su momčadi zaigrale vrlo riskantno. Hrvatski prvak opasno je “visio” u nastavku. Rijeka nije uspjevala u drugom dijelu zadržati loptu u svom posjedu, a domaći su nogometaši nadirali sa svih strana.

Vešović u sudačkoj nadoknadi mogao šokirati Red Bull

Salzburg je navalio svim silama po drugi gol pa u 60. minuti Sluga sjajno brani udarac najboljeg igrača RB Salzburga Minamina s desetak metara, a u 72. minuti Izraelac Dabbur promašuje prazna vrata u najboljoj prilici utakmice.

U 83. minuti udarac Župarića prolazi tik pored vratnice u prvoj opasnijoj akciji Riječana u drugom dijelu. Mogao je Vešović u potpunosti šokirati polupraznu Red Bull Arenu u 91. minuti, dva puta je odlično slomio svog braniča fintom lijevo-desno u naletu u kaznenom prostoru Austrijanaca, ali je inda loše tukao daleko od desne vratnice gola Walkea.

90’+5 – GOTOVA JE UTAKMICA



91′ – Velika prilika Rijeke da u posljednjim minutama susreta ponovno šokira Red Bull Arenu. Vešović je bio u naletu, ušao je u kazneni prostor i dva puta slomio svog čuvara driblinzima lijevo-desno, ali je na kraju i tukao pored gola.

90′ – Sudačka nadoknada je 5 minuta.

88′ – Riječani čuvaju loptu, dodavaju se po sredini, Ristovski je uporan prema naprijed.

83′ – Šansa je sad za Rijeku! Poslije prekida tukao je Župarić iskosa, mogao je netko i uletjeti uklizavanjem na drugoj stativi, no nitko igru nije pratio.

79′ – Dabbur je dobio nezgodan udarac od neopreznog Župarića, žuti karton za stopera Rijeke.

77′ – Yabo izlazi s terena, ulazi Rzatkowski. Salzburg svoje karte baca u napad. Otvara se dodatno. To bi mogla biti šansa za Rijeku.

73′ – Zuta je u igri umjesto Kvržića, a Vešović se vraća na svoju prirodnu desnu stranu.

71′ – Spasila se Rijeka, ako ovako ostane Kek bi trebao zapaliti svijeću u crkvi Svetog Vida. Opet sjajni Yabo probija linije Rijeke, ubacio se na peterac gdje Izraelac Dabbur promašuje nemoguće. Bila je to čista šansa za vodstvo Salzburga, srećom, Dabbur je to promašio.

60′ – KAKVA OBRANA SIMONA SLUGE: Lainer je poslao jednu loptu s desnog boka, a već spominjani Minamino pucao je iz prve s nekih 10 metara. Na svu sreću, obranio je to Sluga.

57′ – Heber ide van, ulazi Maleš. Kek će ojačati veznu liniju, Maleš će raditi iza leđa Bradarića i Mišića, a Gorgon i Kvržić ostaju naprijed uz Gavranovića.

54′ – Riječani su nakon šoka uzeli posjed lopte u svoje noge i napadaju. Elez je sad bio u prilici, ali na širokom prostoru na nekih 16 metara od gola RB Salzburga nije uspio doći do lopte, Walke je to očistio ispucavanjem u aut.

49′ – GOOOL – Red Bull je izjednačio na 1-1. Hwang je zabio za izjednačenje Salzburga i hladan tuš na klupi Rijeke i u sektoru gdje je smještena Armada! Spetljala se Rijeka u posjedu u polovici Austrijanaca, a onda je uslijedila akcija u dva dodavanja gdje je Yabo pronašao Hwanga koji je lako iskoristio mat situaciju protiv Sluge.

48‘ – Vraća se Bradarić u igru.

47′ – Filip Bradarić je u jednom raskoraku istegnuo mišić, ovo ne izgleda dobro. Bradarić je travi, pridiže se i izlazi van terena kako bi liječnićka služba dala potvrdu može li ili ne nastaviti igru.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME: Nema promjena niti u jednom sastavu.

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Rijeka je dominirala u prvih 45. minuta. Imala više prilika, a svoju dominaciju prvaci Hrvatske okrunili su briljantnom akcijom koju je “Super Mario” Gavranović zaokružio pogotkom u 30. minuti. Što se tiče Red Bull Salzburga, prvak Austrije za sad i nije baš pokazao neku posebno dobru igru. Ako Minamino nije kod lopte, Salzburg nema ideje kako složiti akciju. Sve ovisi o Japancu koji sve radi u austrijskoj momčadi. Diktira tempo igre, razigrava suigrače i priključuje se napadu kao treći napadač. Nadamo se dobrim vijestima i u nastavku susreta.



45′ – Sad je Vešović zbog neopreznog starta dobio žuti. 1-1 u kartonima.

42′ – Prvi žestok start na utakmici djelo je Hwanga iz domaćih redova i sudac mu je pokazao žuti karton. Ružno je uklizao prema Vešoviću i Crnogorac je odmah pao na travnjak. Bio je to opasan start, blizu koljena… Vešović će nastaviti utakmicu. Bio bi veliki udarac za ambicije Rijeke da ne može nastaviti.

39′ – Red Bull Salzburg se sad skroz otvorio, a to je prilika za bijele s Rujevice.

35′ – Sjajnu utakmicu gledamo u Salzburgu. Red Bull Salzburg sad želi odgovoriti Rijeci. Tukao je Minamino, ali Sluga je to odbio u stranu paradom. Već u sljedećoj akciji Gorgon je imao mat poziciju, pucao je u Duju Ćaletu-Cara. Šteta, prilika se nije iskoristila. No, kako se u NBA ligi zna reći, igra se “run and gun”.

30′ – GOOOOL – Rijeka vodi 1-0. Sjajna je Rijeka, sjajan je Ristovski, sjajan je i Gavranović koji sve više opravdava nadimak “Super Mario”! Makedonac je ubacio s desne strane perfektno pametno i točno, a onda se na pravom mjestu našao Gavranović i glavom poentirao u mrežu nemoćnog Walkea.

24′ – SJAJNA ŠANSA, ŠTETA ŠTO TO NIJE ZAVRŠILO U MREŽI! Blizu je to prošlo lijeve vratnice Red Bull Salzburga. Rijeka je napravila probleme Salzburgu. Elez i Župarić zbunili su svoje čuvare, pucao je na kraju Župarić glavom s nekih desetak metara i to je prošlo tik uz lijevu stativu Walkea.

17′ – Ako Minamino nije kod lopte, Salzburg nema ideje kako složiti akciju. Sve ovisi o Japancu koji sve radi u austrijskoj momčadi. Ukoliko bi ga se zatvorilo, Riječani bi obavili veliki posao. Japanac se zna pretvarati u tog trećeg napadača iza Hwanga i Dabbura.

13′ – Velika šansa za Rijeku! Heber je potegao s nekih 11 metara iz voleja, lopta je bila ubačena s desne strane, Kvržić i Bradarić namjestili su Brazilcu šansu, ali završilo je to u rukama Walkea koji je pokazao malu nesigurnost. heber je tukao desnom nogom, a lopta je prošla kroz noge obrambenog igrača RB Salzburga Mirande.

9′ – Nakon jednog lošeg udarca lopta se odbila do Gavranovića koji je izbjegoa zaleđe, tukao iskosa s desne strane, ali pored vratnice. No, dobro je da se Riječani sve više opuštaju.

7′ – Oslobodila se Rijeka pritiska, lopta je sve češće na polovici domaćeg satava.

6′ – Posjed lopte bit će izuzetno bitan jer, ukoliko Rijeka bude ta koja će dominirati, to će stvarati nervozu kod Austrijanaca.

5′ – Matjaž Kek postavio je Kvržića na desnu stranu i to ispred Ristovskog, a lijevo je Heber u tandemu s Vešovićem da ojača tu lijevu stranu. Na taj način pokušat će duplirati bokove, a istovremeno napraviti nerede u polovici Austrijanaca. Hoće li im to uspjeti? Vidjet ćemo već vrlo skoro…

3′ – Ulmer je pokušao s tridesetak metara, a lopta je prošla uz vratnicu.

3′ – Rijeka se brani, RB Salzburg je furiozno počeo, agresivno, stvaraju pritisak od samog početka.

1′ – Red Bull je pritisnuo od prve sekunde. I odmah korner.

1′ – POČELA JE UTAKMICA na znak glavnog suca utakmice Stefanskog. Rijeko, sretno!

18.42 – Četiri puta Austrijanci su ispadali u pretkolima Lige prvaka. Sad RB Salzburg želi izbrisati to prokletstvo. Rijeka, pak, po prvi puta u povijesti lovi ovo elitno nogometno klupsko natjecanje.

18.25 – Očekuje se solidno popunjena Red Bull Arena, a susret će pratiti i oko 2000 Riječana koji će, ne sumnjamo, stvoriti pravu nogometnu atmosferu i biti dvanaesti igrač svoje momčadi.

18. 00 – A ovako izgleda na Red Bull Areni 45 minuta prije susreta, odnosno ispred stadiona.

17.47 – Objavljeni su i sastavi za današnju utakmicu. Matjaž Kek priredio je iznenađenje svom kolegi na klupi RB Salzburga Marcu Rosi. Marko Vešović susret će započeti na lijevom boku. Vešović je već ranije pokazao da se jako dobro snalazi na lijevom boku. Sjetimo se derbija protiv Dinama kad je igrao na lijevom boku i pazio na Soudanija. Stoga, Kek se odlučio za već provjereni recept. Nadamo se kako će biti uspješan. Iza Vešovića, nalazit će se Kvržić što je također iznenađenje.

Trener Matjaž Kek poručio je uoči susreta kako očekuje zanimljiv ogled kao i to da domaćine smatra laganim favoritima.

“Naš je cilj jasan, želimo da se o plasmanu u sljedeći krug odlučuje na Rujevici”, jasna je poruka slovenskog stručnjaka.

Salzburgov trener Marco Rose poručio je kako je ovo sudar dvije snažne momčadi i da će i jedni i drugo dati sve da prođu dalje.

“Očekujemo jakog suparnika s odličnim pojedincima i izrazito kreativnim trenerom. Mi se dobro osjećamo i vjerujemo u prolazak dalje”, poručio je trener Salzburga.

Branič Stefan Lainer također se osvrnuo na suparnike.

“Oni su kompaktna momčad, ali dobro smo pripremljeni za osvajače duple krune u Hrvatskoj. Naravno da bi svi bili sretni da izborimo Ligu prvaka, ali je to jako teško”, kazao je Lainer.

Valon Berisha upitan je za nastup, a trener Rose kaže da bi bilo dobro kada bi imali ključnog igrača na raspolaganju.

Za kraj je još jednom ponovio da Rijeka ima snažnu momčad, ali da je imaju i oni.