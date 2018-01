RIJEKA RASPRODALA DVIJE TREĆINE ŠAMPIONSKE MOMČADI: Analizirali smo tko je Keku uopće ostao na raspolaganju i kako dalje

Rijeka je prošle godine osvojila dvostruku krunu nadigravši Dinamo u prvenstvu i u Kupu. Bila je to odlična momčad koju je Kek još bolje posložio i sjajni rezultati nisu nimalo iznenađujući

NASTAVLJA SE EGZODUS IZ RIJEKE: Važna Kekova uzdanica karijeru nastavlja u njemačkoj Bundesligi

Naravno, dobre igre nisu prošle nezapaženo, za Rijeku se čulo u cijeloj Europi te su brojni igrači već prošle sezone napustili klub. Matej Mitrović u siječnju je prošle godine otišao u Bešiktaš za 4,2 milijuna eura, na ljeto su klub napustili Andrijašević za 4 milijuna (Gent) i Ristovski za 2,5 (Sporting), a Bezjak se s posudbe vratio u Darmstadt.

Novi odlasci

Nakon završene polusezone u kojoj Riječani nisu uspjeli prezimiti u Europi te su završili na trećem mjestu u skupini iza Milana i AEK-a, krenula je rasprodaja igrača. Zaostatak u prvenstvu za Dinamom je ogroman, velikih 15 bodova, ali drugo mjesto Riječanima bježi samo tri boda i borba za Europu i iduće sezone je itekako aktualna. Barem se tako činilo…



Zimski prijelazni rok otvorio je Mario Gavranović koji je za 1,5 milijuna eura prešao u zagrebački Dinamo, Josip Mišić pridružio se Stefanu Ristovskom u Sportingu za cifru od tri milijuna eura, Josip Mišić otišao je u poljsku Legiju za 1,75 milijuna, a posljednji u nizu su Josip Elez i Mate Maleš.

Elez nije potpisao ugovor s Hannoverom, već ga je klub s Rujevice posudio do kraja aktualne sezone i to za pola milijuna eura. Ukoliko branič odigra minimalno deset utakmica za njemački klub, tada je Hannover obvezan otkupiti njegov ugovor i to za dva i pol milijuna eura, piše HNTV.

"Er ist sehr ehrgeizig, kompromisslos im Zweikampf und hat eine starke Spieleröffnung!“ 💪 Josip #Elez wechselt vom kroatischen Meister @NKRijeka zu #H96: 👉 https://t.co/SwmsTuvlxt. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt! 🤗 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/6oE7oC117a — Hannover 96 (@Hannover96) January 8, 2018

Novi list prenosi kako je na izlaznim vratima i 28-godišnji veznjak Mate Maleš kojemu je klub obećao da će mu omogućiti neki inozemni transfer kako bi si pokušao osigurati egzistenciju. Navodno, on bi trebao preseliti na Daleki Istok u kineskog prvoligaša, ali Rijeka za njega ne bi trebala dobiti neke velike novce, možda stotinjak tisuća Eura.

Pa tko je onda uopće ostao?

Od šampionske Rijeke koja je izborila dva trofeja, ostala su svega četiri igrača: vratar Andrej Prskalo, branič Dario Župarić, lijevi bek Leonard Žuta i veznjak Filip Bradarić. Tu je i Austrijanac Gorgon na kojeg se ne može računati jer je ozlijeđen, a pošto je prijelazni rok tek počeo, ne bi bilo iznenađujuće da na Rujevicu stigne još koja ponuda za neke od preostalih igrača.

A osim spomenute petorke tu su igrači poput Punčeca, Davidsona, Charalampos Mavrias, Pavičić, Gomelt, Matei, Acosty, Črnic, Kvržić, Puljić, Jelić i Heber. Njima će se na priprema pridružiti sedam igrača iz Rijekine škole koji još imaju pravo nastupa za juniore, a riječ je o vrataru Panduru, braničima Čelikoviću i Mulcu, veznjacima Šanteku, Liberu (još kadet…) i Ivanu Lepinjici, te napadaču Ristovskom, prenosi Novi list.

Kako dalje?

Kada bi se na ove transfere gledalo iz poslovnog aspekta, Rijeka je napravila sjajan posao. Prodajom svih ovih igrača zaradili su 15 puta više od uloženog! Trenutno se ta cifra vrti oko 16 milijuna eura, a mogla bi biti i mnogo veća ukoliko bude novih odlazaka. Dakle novca za nove transfere ne bi trebalo nedostajati i treba pričekati i vidjeti hoće li i skauti s Rujevice privući neko novo ime u Rijeku. Igrači koji su ostali u klubu zasigurno imaju svoje vrijednosti, ali kvalitete onih koji su otišli zasigurno su prevelike kako se ne bi odrazile na igru i rezultat momčadi.

No, prijelazni rok je i dalje otvoren, ne moraju Riječani samo prodavati. Jedino sigurno u cijeloj ovoj siječanjskoj priči je da će Kek imati pune ruke posla ukoliko želi ostati barem djelomice na tragu prošlogodišnjih uspjeha.