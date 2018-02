RIJEKA GOSTUJE U GRADSKOM VRTU: ‘Ovaj put moramo biti puno bolji i agresivniji u odnosu na ogled s Dinamom’

Osijek je slavio u oba obračuna ove sezone čime je prekinuo niz od 12 utakmica bez pobjede protiv Rijeke.

Dan prije najvećeg hrvatskog derbija snage će odmjeriti aktualni prvaci i Osijek. Riječ je o trećeplasiranoj i četvrtoplasiranoj momčadi prvenstva.

“Utakmica u Osijeku izuzetno je izazovna. Osijek je protivnik koji će pokazati u kakvom smo stanju. Napravit ćemo sve da dođemo do svog cilja, a to su bodovi. Osijek je kvalitetan i moćan na domaćem terenu”, poručio je Matjaž Kek, koji je dva puta u prvom dijelu sezone gubio od Zorana Zekića.





Derbi za derbijem

“Bilo je dosta razgovora i analiza, dakako i kritika, kako to već ide nakon poraza. No, dolazi nam već novi derbi i nadam se da smo sve one loše stvari ostavili iza sebe i da ćemo ovaj puta biti puno bolji, agresivniji i kvalitetniji u odnosu na ogled s Dinamom. To se prvenstveno odnosi na defanzivu gdje moramo biti puno čvršći u duelima, agresivniji, koncentriraniji i odgovorniji, da nam se ne događaju onakvi propusti kao u prošloj utakmici. I ne treba isključivo potencirati pogreške igrača iz zadnje linije jer su im trebali pomoći i veznjaci, kao i naši bočni i krilni igrači u nekim situacijama”, rekao je Zekić, čije riječi prenosi službena klupska stranica.

“Dolazi nam aktualni prvak, bitno redizajniran što se momčadi tiče jer imaju dosta novih pojedinaca i ne znam što sutra od njih možemo očekivati. Što se tiče nekih taktičkih zamisli njihova trenera, mislim da će to biti na tragu onoga što je i do sada bilo jer kvalitetu nedvojbeno posjeduju. Ne želim se razbacivati nekim pretjeranim najavama, treba pričati na terenu, posebice nakon poraza kojega smo doživjeli od Dinama. Inače ne mislim da su bitna imena koja igraju, nego ono kako ćemo mi izgledati, kao i naš protivnik, koliko ćemo ispunjavati one osnovne zadatke u igri, da bismo na njih mogli nešto i nadograditi što se tiče napada”.

