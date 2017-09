RIJEČANI TUGUJU POSLIJE PORAZA: ‘Nezasluženo smo izgubili, možda su nam zabili iz zaleđa’

U susretu drugog kola D skupine Europske lige Rijeka je na San Siru izgubila od Milana 2-3.

Ono što je posebno pogodilo nogometaše Matjaža Keka je činjenica da su treći pogodak u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

“Mislili smo da imamo bod. Nekako smo se previše uvukli i dogodio nam se pad koncentracije pa smo primili gol iz ničega. Nažalost sve što smo napravili ništa ne vrijedi”, rekao je Josip Elez poslije susreta.

[VIDEO] RIJEKA PALA U 94. MINUTI: Čudesnim preokretom Bijeli s Rujevice došli na korak do senzacije, ali Milan je ipak uzeo bodove

“Vjerojatno su i oni nakon vodstva mislili da će lako završiti utakmicu, ali nama je prvi gol dao snage. U tom trenutku više nismo imali što izgubiti, ali nije dobro završilo. Svaki bod nam je važan puno bi nam značilo ga ovdje uzeli. Stvarno mi je žao što nismo izdržali”, kazao je Elez za HRT.

Susret je prokomentirao i Josip Mišić.

“Krenuli smo dobro. Na startu smo imali dvije dobre prigode. Milan je potom preuzeo inicijativu, razigrali su se i zabili nam dva gola. Nismo predali i stigli smo do izjednačenja, a onda smo dobili gol u posljednjoj sekundi. Rekao bi da je to naše neiskustvo, ali i to će jednom doći”, rekao je Mišić.

“Nisu nam se noge odsjekle. Nismo zbog toga primili gol. Odigrali smo mi par ovakvih sličnih utakmica. Znali što nas čeka ovdje na San Siru. Mislim da smo odigrali mušku utakmicu i nezasluženo izgubili. Da, nezasluženo. Vratili smo se nakon 2:0, možda je taj njihov zadnji gol bio iz zaleđa, možda i nije. Falilo nam je malo sreće”, završio je.