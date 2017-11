RIJEČANI STRAHUJU OD NAVIJAČA: ‘Prijeti nam visoka novčana kazna, ali to nije najgore’

Nogometaši Rijeke od 19 sati protiv Austrije na Rujevici igraju utakmicu četvrtog kola grupne gaze Europske lige.

Velika je to prilika momčadi Matjaža Keka da dođu do novih bodova. U prošlom kolu Rijeka je upravo protiv njih upisala pobjedu do 3:1, a svi skloni hrvatskom prvaku očekuju ponavljanje tog scenarija.

Na dan susreta klub se, inače, priopćenjem obratio navijačima.

Uz informaciju da su gosti pokupovali svih 412 ulaznica za južnu tribinu upozorili su svoje fanove da bi se lako moglo dogoditi da ne budu prisutni na Rujevici prilikom gostovanja Milana.



“Dobivenim odlukama disciplinske komisije UEFA-e u više navrata uvjerili smo se da međunarodna natjecanja u slučaju nepoštivanja sigurnosnih odredbi iz pravilnika ili bilo kojih vrsta uvredljivog skandiranja donose i vrlo rigorozne sankcije. S obzirom na to da naš klub ima status recidivista zbog paljenja pirotehnike i diskriminacijskog skandiranja ukoliko ponovo budemo prijavljeni zbog nedoličnog ponašanja navijača prijeti nam uz visoku novčanu kaznu i ono najgore za sve nas, a to je odigravanje sljedeće domaće utakmice Europa lige bez prisustva navijača.

Stoga posebno molimo sve naše navijače da se tijekom utakmice pridržavaju uputa redara odnosno da se ne zadržavaju na stepenicama i prolazima. Također Vas molimo da se suzdržite od uporabe pirotehničkih sredstava, od svih oblika govora mržnje (na temelju rasne – tzv. „hukanja“, nacionalne, vjerske, regionalne i druge osnove) i bacanja bilo kakvih predmeta (čaša, kovanica, upaljača i sl.) u natjecateljski prostor kako bi se izbjegle vrlo rigorozne sankcije (novčane kazne i/ili zatvaranje dijela ili cijelog stadiona) za naš klub, a ujedno i za sve naše navijače u odlučujućim europskim utakmicama koje nas očekuju”, stoji između ostalog u priopćenju kluba.