RIJEČANI SE RUGAJU BEUSANOVOM OBJAŠNJENJU: ‘Ovo je smiješno, sad smo dobili smo novi nogometni izraz!’

Nogometni stručnjaci su složni u ocjeni da u derbiju Rijeke i Dinama nije bilo jedanaesterca za domaćina u posljednjim minutama utakmice, kad je Lešković gurnuo Andrijaševića. Tako je presudilo “Oko sokolovo” Mateo Beusan, a sličnog su mišljenja i povjerenik za suce Ante Kulušić te Joško Jeličič, stručni analitičar HTV-a.

Naravno, u Rijeci imaju sasvim drugačiji pogled na odluku suca Marija Zebeca, koji je po mišljenju velike većine, odlično odsudio derbi.

“Ovdje moramo govoriti o poziciji napadača, kretanju lopte i intenzitetu guranja. Da je sudac i odsvirao penal, vjerovali bismo mu. Zanima me kakav će biti kriterij istih suparnika u zagreačkom dvoboju”, kazao je Beusan.

SPORNA SITUACIJA O KOJOJ BRUJI HRVATSKA: Mateo Beusan otkrio je li trebao biti dosuđen penal za Rijeku



REPOVI NAKON DERBIJA: ‘Ne znam kako to sudac nije vidio, ali bio je penal!’

Da je Zebec dobro sudio, slaže se i Ivan Mance, zamjenik sportskog direktora Rijeke, ali…

‘Manja bi bila pogreška da je penal dosuđen’

“Sudac je sudio vrlo korektno, ali manja bi pogreška bila da je taj penal dosuđen”, kazao je Mance za Novi list.

“Nećemo kukati i plakati jer nam nitko ne može nadoknaditi eventualna dva boda koja bi možda osvojili da je dosuđena najstroža kazna”, dodao je Mance i istaknuo:

KEK I DVA DANA NAKON DERBIJA PRIČA O MUD*MA: ‘Stvarno ih treba imati pa da u Hrvatskoj to napravite’

“Strašno me zabavlja kako svi pokušavaju objasniti da intezitet tog prekršaja nije bio dovoljno dobar da bi se penal svirao. Dobili smo novi termin u nogometu koji dozvoljava da je bio prekršaj, ali nije dovoljno intezivan da bi ga se svirao. Prekršaj ili je ili nije, a sve ostalo su pokušaji objašnjavanja neobjašnjivoga!”, smatra pomoćnik sportskog direktora Rijeke.

‘Zato je nogomet zanimljiv’

Na Rujevici se prošlog vikenda igrao vrlo dobar, štoviše, odličan nogomet.

“Dojmovi s derbija su pozitivni, posebice ako govorimo o prvom poluvremenu. Bili smo moćni, možda je to bilo jedno od naših najboljih izdanja u zadnjih nekoliko sezone. No, na kraju je završilo 1:1, to pokazuje da je nogomet jedna od najzanimljivijih igara. Da smo igrali rukomet, bilo bi sedam, osam razlike za nas.”