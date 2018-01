REAKCIJE HRVATICA NAKON PRVE VOŽNJE: ‘To je jedino pozitivno od današnjeg dana’

Mlada, 17-godišnja Riječanka Ida Štimac dočekala je debitantski nastup u Svjetskom kupu na domaćem terenu

Najbolja hrvatska skijašica 20-godišnja Leona Popović u svom je trećem nastupu na Trofeju Snježne kraljice prvi put stigla do cilja, ali je njezino vrijeme (1:00.02) bilo dovoljno tek za 47. mjesto među 50 skijašica koje su u srijedu stigle do cilja prve vožnje na Crvenom spustu.

Iako je njezin zaostatak bio veći od sedam sekundi, Leona barem može reći da je prošla ciljem na Sljemenu, što u prethodna dva nastupa nije bio slučaj.

“To je jedino pozitivno od današnjeg dana”, rekla je članica SK Rijeka nakon što je za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin zaostala čak 7.03 sekundi.



Za to što su zaostaci bili tako veliki, Leona nije okrivila stazu.

Solidna staza

“Staza je bila solidna. Bilo je dosta kanala, na nekim mjestima su bili čudni, dosta uz kolac, ali nije bila tako loša staza.”

Od starta je bio dojam da Leona skija suzdržano, iako su zaostaci ostalih skijašica nudili mogućnost ulaska u drugu vožnju i s čak četiri i pol sekunde lošijim vremenom od nevjerojatne Shiffrin.

“To je posljedica što nisam baš u nekoj slalomskoj formi. Puno bolje mi ide veleslalom, tako da jedva čekam Kranjsku Goru i sljedeću veleslalomsku utrku. I u prošlom (u Lienzu) sam bila prilično blizu ulaska u trideset, a i u Courchevelu, gdje sam izletjela, sam imala prilično dobre prolaze, tako da se jako veselim sljedećem veleslalomu.”

Novu priliku za osvajanje bodova u Svjetskom kupu Leona će imati već 6. siječnja kad je na rasporedu veleslalomska utrka u Kranjskoj Gori, koja je uvrštena u kalnedar kao zamjena za Maribor, gdje nije bilo dovoljno snijega.

Štimac debitirala

Mlada, 17-godišnja Riječanka Ida Štimac dočekala je debitantski nastup u Svjetskom kupu na domaćem terenu, ali nije stigla dalje od prvog prolaznog vremena, no bez obzira na to što nije prošla ciljem, bila je zadovolja onime što je pokazala u 20 sekundi koje je provela na stazi prije pogreške.

“Ovo je neuspjeh, ali za mene i svojevrstan uspjeh, jer je pristup i napad na stazi bio dobar. To je ono što je najbitnije. ‘Haklala’ sam, ali to se događa svima. Pitanje je samo vremena kad će vam se to dogoditi. Zadovoljna sam jer me trema nije niti malo svladala. To samo znači da, kad mi to prođe će biti dobro. Nema nikakav razlog da se i bilo koji sljedeći put ne odskijam dobro”, rekla je Ida Štimac koja se Crvenim spustom sjurila sa startnim brojem 66.

“S obzirom na broj, mislim da na drugim skijalištima staza bude lošija.”

Unatoč izlijetanju, prvo sljemensko iskustvo je ocijenila vrlo pozitivnim.

Vozi u Flachauu

“Sretna sam. Mlada sam još, imam 17 godina. Prvi nastup na Sljemenu, prvi nastup u Svjetskom kupu, ne možemo očekivati čuda. Cijeli život je ispred mene.”

Već za manje od tjedana dana, 9. siječnja, dobit će novu priliku za dokazivanje.

“Vozit ću u Flachauu, tako da nova šansa brzo stiže. Treba se baciti pa ako prođe – prođe. Danas nije, ali možda sljedeći put hoće.”

Ostaje žal, jer se u drugu vožnju na Crvenom spustu ulazilo s više od četiri i pol sekunde zaostatka za fenomenalnom Mikaelom Shiffrin.

“Žao mi je. Nemojte mi to govoriti. Nisam znala za to. Ali, to ionako nema smisla. Ne možemo kalkulirati”, zaključila je 17-godišnja Riječanka.