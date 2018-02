RAZOČARANI KANAĐANIN STISNUO RUKU ĆORIĆU I PRIZNAO: ‘Igrao je nevjerojatno, bilo je nemoguće držati korak s njim’

Dancevic je primjetio i da su uvjeti u Gradskom vrtu u nedjelju bili sporiji.

“Mislim da je Borna danas igrao nevjerojatno. Pokušao sam držati korak s njim, držati pritisak i čekati moguću pogrešku, ali cijeli je meč odigrao na vrlo visokoj razini. Svaka mu čast”, izjavio je 18-godišnji Kanađanin Denis Shapovalov nakon poraza od Borne Ćorića u tri seta (6-4, 6-4, 6-4), kojim je njegova reprezentacija gurunuta u borbu za opstanaka u Svjetskoj skupini Davis Cupa.

Hvali Ćorića

“Zadovoljan sam svojom igrom, dao sam sve od sebe. Naravno, razočaran sam što nisam bio konkurentniji, što mu nisam uzeo pokoji set, a to je najviše što sam mogao. On je pokazao da je mnogo iskusniji na ovoj podlozi, a ja još imam jako puno prostora za napredak. Vjerujem da bi bilo više pritiska na njemu da smo osvojilli bod u paru. Ovako je pritisak bio na meni. Možda bih igrao slobodnije, možda bih pogodio malo više prvih servisa, pogodio više reterna. No, mnogo je tu možda”, izjavio je Shapovalov te dodao:

“Vjerujem da ćemo se Borna i ja još susretati. Njegova igra je puno bolja od sadašnjeg renkinga. Nevjerojatan je igrač, iznimno je talentiran. Uvjeren sam da će biti veliki igrač, ako nastavi ovako raditi. Nadam se da isto vrijedi i za mene.”

Izbornik razočarani

Kanadski izbornik Frank Dancevic ni u nedjelju nije mogao prežaliti subotnji poraz u parovima.

“U subotu smo za dlaku izgubili parove. To je promijenilo cijelu atmosferu uoči današnjeg meča. Da smo ušli s vodstvom u današnji dan, sav bi pritisak bio na Borni da održi meč živim i uvjeren sam da bi igrao potpuno drugačije. Ovako nije imao što izgubiti, jer je znao da ima Marina koji mu “čuva leđa”. Igrao je potpuno opušteno od prvog do posljednjeg poena, bez ikakvog pritiska. Igrao je fenomenalno. Denis je igrao dobro, probao svašta kako bi promijenio ishod, primjenivao različite taktike, ali Borna je bio na svakoj lopti.”

Dancevic je primjetio i da su uvjeti u Gradskom vrtu u nedjelju bili sporiji.

“Uvjeti su bili teži, teren je bio mekši. Zbog toga je Denis morao uložiti dodatnu energiju u svoje udarce, više riskirati. Tako je i više griješio, što je odgovaralo Borni. On je pokušavao igrati duže izmjene, izmoriti Denisa i obavio je odličan posao”, zaključio je kanadski izbornik.