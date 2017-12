RAZOČARANI ČILIĆ RASKINUO SURADNJU S LEGENDOM: ‘Bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi s njim i želim mu sve najbolje’

Čilić nije uspio ispuniti cilj i završiti godinu među pet najboljih.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić raskinuo je suradnju s trenerom Jonasom Björkmanom.

“Želio bih vas obavijestiti da nakon 16 mjeseci uspješne suradnje Jonas Björkman i ja više nećemo raditi zajedno. Imali smo odličnih rezultata tijekom tog razdoblja i izgradili sjajan odnos. Bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi s Jonasom. Želim mu zahvaliti na naporu koji je uložio i poželjeti mu sve najbolje, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu”, poručio je Čilić te je najavio konferenciju za novinare sljedećeg srijede gdje bi mogao progovoriti više o ovome, ali i otkriti ime novog trenera.

Razočaranje na kraju

Nakon što je na Mastersu u Londonu poražen u sva tri meča u skupini Čilić je godinu završio kao šesti tenisač svijeta.



“Definitivno blago razočaranje. Jedan od ciljeva je bio da pokušam završiti među pet. To, nažalost, nisam uspio. Malo me dijelilo od toga. Došao sam do broja četiri prije nekoliko tjedana, što je još jedan veliki uspjeh. Za narednu sezonu pokušat ću ići još jednu stepenicu više, bilo bi fenomenalno. U svakom slučaju, mislim da sam napredovao s igrom i vjerujem da mogu biti još puno bolji, još konstantniji. Vjerujem da ću uz to biti u poziciji za osvajanje velikih turnira.”