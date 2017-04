RANIERI PROGOVORIO O OTKAZU: ‘Mislim da znam tko je kriv za moj odlazak’

Claudio Ranieri prošle je godine ispisao jednu od najljepših nogometnih bajki kada je kao trener Leicestera doveo taj mali engleski klub do povijesnog naslova prvaka

Niti devet mjeseci kasnije vodstvo kluba odlučilo ga ja na zgražanje cjelokupne nogometne javnosti smijeniti. Ubrzo se pojavila priča da su mu igrači zabili nož u leđa. Međutim tijekom gostovanja na Sky Sportsku odlučno je to odbio.

“Ne vjerujem da su to bili igrači. Ne mogu vjerovati da su me oni ‘ubili’. Ne, ne i ne. Možda je to bio netko tko je stajao iza mene. Lani sam imao mali problem i osvojili smo naslov. Možda su se ti ljudi ove godine kada smo bili lošiji odlučili jače zalagali za moj odlazak. Na koga sumnjam? Ozbiljan sam i odan čovjek. Što imam za reći kazat ću u lice”, jasan je Ranieri.

Njegova smjena uslijedila je poslije poraza od Seville 2:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.



“Mislio sam da je ta utakmica prekretnica. Svi se na terenu zajedno borili. Na putu kući sam doznao da ću dobiti otkaz. Bio je top šok i za mene i za sve ostale”, ispričao je Talijan.

Njegova smjena izazvala je reakcije trenera, nogometnih stručnjaka, navijača. Jose Mourinho, njegov stari ‘neprijatelj’ na presici je nosio majicu s njegovim inicijalima te je rekao da su nogometaši Leicestera bili sebični.

“Podrška koju sam dobio bila je nevjerojatna. Kad smo osvojili naslov kuća mi je bila puna poklona, a tako je bilo i kada sam dobio otkaz. U slučaju da nemam vremena svima odgovoriti želim im ovim putem zahvaliti. Osvajao sam trofeje diljem Europe, ali nikada naslov prvaka. Tri puta sam bio drugi. Leicester i navijači bit će zauvijek u mom srcu”, poručio je Ranieri.