RAKITIĆ DO KRAJA KARIJERE U BARCELONI? Vatreni korak bliže ostvarenju snova

Priča oko sudbine hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića u Barceloni bliži se kraju.

Španjolska Marca objavila je u subotu ujutro kako je Rakitićev menadžer Arturo Canales u petak u klupskim prostorijama održao ključni sastanak s predstavnicima Barcelonu, a kako se čini do konačnog dogovora trebalo bi doći jako brzo.

RAKITIĆ O TEŠKIM DANIMA: ‘Pitao sam se što sam skrivio, a onda se predsjednik Barçe pojavio kod mene doma’

Marca piše da bi Rakitić trebao potpisati petogodišnji ugovor po kojem bi u klubu mogao ostati do 2022. godine.



Međutim, navode i to da vremenski period kao i financijski uvjeti još uvijek nisu do kraja definirani, ali ako tako bude hrvatski as bi mogao završiti karijeru u Barceloni jer bi po isteku ugovora imao 34 godine.

Također, Španjolci tvrde i kako predsjednik Joseph Maria Bartomeu želi prije završetka sezone obnoviti ugovor s Vatrenim kako bi u startu europskim velikanima poručio da se nemaju čemu nadati.

Od dolaska u Barcelnu Rakitić je bio neizostavan u početnom sastavu Luisa Enriquea, ali to se promijenilo posljednjih nekoliko mjeseci što je izazvalo sumnje da će napustiti klub. No, i sam je u više navrata rekao kako želi ostati.

“Nijednom igraču na svijetu nije drago kada ne igra, nisam ni ja iznimka. Priznajem, nije mi bilo svejedno kad sam uoči utakmice protiv Villarreala početkom siječnja pročitao na panou da me nema među osamnaest igrača koji idu na put. Pitao sam se u čemu je stvar, je li problem u meni, što sam krivo napravio? Ipak, već drugoga dana predsjednik i sportski direktor su bili kod mene doma i objasnili mi da se ne moram brinuti, da moj status u klubu i momčadi ostaje isti”, objasnio je hrvatski veznjak u nedavnom itervjuu za Novi list.

Paralelno s Rakitićevim, Barcelona radi i na obnavljanju ugovora s Lionelom Messijem i vratarom Ter Stegenom.