RAKITIĆ POPUT MESSIJA: Barca objavila brojke iz 2017., sada više nema sumnje koliko je Vatreni bitan Kataloncima

Our 🔝 official appearances leaders in 2017:

5️⃣7️⃣ L. #Messi

5️⃣7️⃣ I. Rakitic

5️⃣2️⃣ L. Suárez

5️⃣1️⃣ M. ter Stegen

5️⃣1️⃣ S. Busquets

5️⃣0️⃣ S. Roberto

4️⃣7️⃣ S. Umtiti

4️⃣5️⃣ G. Piqué

4️⃣5️⃣ J. Alba

4️⃣3️⃣ A. Iniesta

4️⃣3️⃣ A. Gomes pic.twitter.com/xHN6AWbilr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2017