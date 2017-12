RAKITIĆ OČEKUJE MNOGO U RUSIJI: ‘Imamo pravog izbornika, iskusne igrače i želimo napraviti velik rezultat’

Ivan Rakitić pojavio se jučer u Zagrebu na otvorenju jedne trgovine

Pritom se družio s igračima Dinama, navijačima, ali i novinarima. Njegova Barcelona u osmini finala Lige prvak igrati će protiv londonskog Chelsea, a evo kako je Raketa komentirao tu utakmicu:

“Ovo izvlačenje je bilo posebno jer stvarno ima prelijepih utakmica. To je Liga prvaka, znamo da će Chelsea imati svoje prilike da će ići na pobjedu, on je među najboljima želimo se s takvim mjeriti, idemo se dobro pripremiti. Imamo vremena za pripremu, idemo uživati zajedno, a mi želimo doći do kraja”, rekao je Rakitić za HRT.

Tko će imati lijep, a tko neugodan Božić

El Clasico je na rasporedu 23.12. u 13 sati, a Raketa je svjestan da će zbog njega Božić nekima biti pokvaren:



“Prelijepa utakmica za sve navijače prije Božića. Jedna takva utakmica je za nas malo varka jer će se vidjeti tko će imati lijepi, a tko malo neugodan Božić. Idemo u Madrid po pobjedu, odigrati pravu utakmicu. Sjećanja na prošlu sezonu su lijepa i to želimo ponoviti, ali u jednoj utakmici se svašta može dogoditi.”

Ždrijeb je mogao biti lakši

Komentirao je i promjenu izbornika i ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva:

“Zahvalio bih prvenstveno bivšem izborniku, došla je kasnije promjena s novim izbornikom. Nije bilo jednostavno, praktički smo se u upoznali na aerodromu za Kijev. Nije slučajno da je radio šest, sedam godina van Hrvatske, tu se probio, maksimalno je spreman, ne postoji detalj koji prepušta slučajnosti. Imamo pravog izbornika i stožer, naše želje su maksimalne. Imamo prave i iskusne igrače, želimo napokon napraviti veliki rezultat na velikom natjecanju. Ždrijeb je mogao biti i lakši, na Svjetskom prvenstvu se mora igrati protiv najjačih, igramo i protiv možda najboljeg igrača svih vremena te želimo pokazati da je Hrvatska prava reprezentacija.”

Nogometni svijet oduševljen je pričom vezanom uz našeg veznjaka i talijansku legendu Gianluigija Buffona:

“Imali smo jako lijep i emotivan razgovor prije i poslije utakmice, na terenu i u svlačionici. Donio mi je dres, ispisao ga posebnim rečenicama za mene i imat će lijepo mjesto kod mene doma.”