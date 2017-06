RADOŠEVIĆ SE VRATIO U HAJDUK: ‘Vidjet ćemo kakvi će biti Rijeka i Dinamo, ali ja vjerujem u ovu momčad’

Hrvatski vezni nogometaš Josip Radošević prešao je iz Red Bull Salzburga u splitski Hajduk s kojim se nada ulasku u Europsku ligu te osvajanju hrvatskog prvenstva, rekao je u razgovoru za Hinu.

“Sretan sam što sam opet u Hajduku te želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u mom dolasku. Ovo je moj grad, moji navijači te sam uvjeren da ćemo ostvariti odlične rezultate u nadolazećoj sezoni”, rekao je 23-godišnji nogometaš nakon što je u Austriji uvjerljivo osvojio dvostruku krunu.

TKO GOD JE MISLIO DA JE GLASINA, PREVARIO SE: Bivši Vatreni postaje prvo veliko Hajdukovo pojačanje za novu sezonu

Slavio protiv Rapida u Kupu

Red Bull Salzburg je završio prvenstvo s 81 bodom, a drugoplasirana Austria Beč sa 63 boda. U četvrtak je, pak, u finalu kupa slavio protiv Rapida s 2-1.



“Bila je to tvrda utakmica, oni su igrali čvrsto nastojeći izboriti ulazak u Europsku ligu preko kupa te ispraviti slabiji nastup u prvenstvu. Mi smo, pak, dobro reagirali na to te došli do novog trofeja”, izjavio je.

Od Salzburga se oprostio s dva trofeja

Radošević se oprostio pred 20.000 navijača s dva trofeja u svojoj prvoj sezoni u Salzburgu.

“Bila je ovo doista dobra sezona, drago mi da sam sudjelovao u osvajanju naslova prvaka. U svakom slučaju bila je to stepenica naprijed u mom igračkom razvoju te se sada okrećem izazovima s Hajdukom”, rekao je Radošević.

Nakon što mu je istekao jednogodišnji ugovor dogovorio je prelazak u Hajduk na četiri sezone.

“Neko vrijeme smo pregovarali, imao sam više ponuda, bilo je i nekih financijski izdašnijih, no uvjerio sam se da Hajduk ide s ozbiljnim projektom u kojem ću imati važnu ulogu. Bit će to pozitivna priča”, izjavio je Radošević koji je ove sezone zabio pet golova i dva puta asistirao.

‘Želja mi je s Hajdukom zaigrati u Europskoj ligi’

Odigrao je 28 utakmica za Red Bull Salzburg nastupivši i u Europskoj ligi.

“Stekao sam puno iskustva u Europi i dolazim pomoći, a želja mi je i s Hajdukom zaigrati u Europskoj ligi. I naravno osvojiti naslove, jer se Hajduk uvijek mora boriti za vrh u Hrvatskoj. Slaže se dobra ekipa te se jedva čekam pridružiti suigračima.”

Radošević je igrao za Red Bull Salzburg, španjolski Eibar, Rijeku i talijanski Napoli u koji je došao iz Hajduka. Sa splitskim klubom je prošao sve mlađe uzraste.’

‘Vjerujem u ovaj Hajduk’

“Bit će lijepo vidjeti poznata lica i slušati gromoglasnu podršku publike na Poljudu. Zadovoljan sam što smo se brzo dogovorili, prije nego je počeo prijelazni rok pa se sada miran mogu posvetiti treniranju i koncentrirati na rad. Upoznat sam sa situacijom u klubu, fizički sam spreman jer sam dobro radio s kondicijskim trenerom Ivom Katušićem, dobro se osjećam, a kada počne sezona ići ćemo utakmicu po utakmicu prema vrhu”, rekao je mladi nogometaš.

Pripreme splitskog kluba počinju za dva tjedna.

“Ovo s Hajdukom mi je veliki izazov, jako sam motiviran i uvjeren da možemo ostvariti pravi rezultat. Vidjet ćemo kakvi će biti Rijeka i Dinamo, ali vjerujem u ovaj Hajduk. Želje i borbenosti nam sigurno neće nedostajati, a podrška publike je neupitna. Baš se iskreno veselim igranju u bijelom dresu i povratku u Hrvatsku”, zaključio je Josip Radošević.