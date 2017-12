PRVI PROBLEMI ZA ČERVARA I DRUŠTVO: Nakon dva dana priprema Hrvatska ostala bez jednog od vratara

Hrvatska rukometna reprezentacija priprema se u Ivanić-Gradu pod stručnim vodstvom izbornika Line Červara i njegovih suradnika.

Nakon dva dana napornih treninga, zbog problema s koljenom, pripreme je hrvatske repreeztnacije za Euro u Hrvatskoj napustio Filip Ivić. Vratar poljskog Kielcea tek se vratio na teren poslije operacije meniskusa desnog koljena, priopćio je HRS.

Zahvalio se Červaru

”Veliko je opterećenje i nažalost koljeno nije spremno na takve napore. Što se tiče rukometnih treninga, ušao sam prebrzo u ritam i normalno da je koljeno reagiralo. Nije ništa strašno, ali po nekim liječničkim iskazima najbolje je mirovati četiri do pet dana te nakon toga nastaviti s vježbama jačanja da se ponovno ojača taj mišić i da se povuče voda iz koljena. Bit ću spreman i nakon toga doći ako će izbornik Lino Červar željeti da se vratim. Zahvaljujem se na pozivu u reprezentaciju, a momcima dalje želim svu sreću”, rekao je Ivić prije nego što je napustio prvu fazu priprema reprezentacije za Europsko prvenstvo 2018.

Fizioterapeut reprezentacije Damir Kajba pojasnio je situaciju s Ivićem: ”Za Filipa Ivića treba prvenstvo naglasiti da se ne radi o povredi već o reakciji na intenzivne treninge koji se odvijaju na pripremama. Njegova postoperativna rehabilitacija je prošla u redu, ali odmah pri dolasku u Poljsku stao je na gol i branio te je to dovelo do reakcije koja ga onemogućava u obavljanju treninga u ovoj pripremnoj fazi. Nadamo se da će kroz određen period doći do resorpcije u koljenu i da će se moći priključiti reprezentaciji ako će to biti potrebno.”

Osim Ivića na priprema za Europsko prven tvo pozvani su Mirko Alilović, Ivan Stevanović i Ivan Pešić.