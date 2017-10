PRVI ČOVJEK HAJDUKA OPLEO PO SVETINI: ‘On je za sve kriv. Bilo je naguravanja, ali nije udaraca’

Predsjednik Hajduka Ivan Kos rekao je poslije derbija kako u svečanoj loži nije došlo do nikakvog nasilja i fizičkog sukoba.

“Došlo je do verbalnih provokacija i naguravanja kojem nikako nije mjesto u loži i zbog kojeg se kao predsjednik Hajduka ispričavam, ne onima koji su u tome sudjelovali, nego svim gledateljima, sponzorima i onima koji žele zdrav hrvatski nogomet”, rekao je Kos, javlja Dalmatinski portal.

DINAMO ZBOG INCIDENTA PROZVAO BIJELE, TORCIDU, POLICIJU…: ‘Atmosfera linča prati nas tijekom svakog posjeta Poljudu’

Pogledaj fotogaleriju



“Cijela priča kreće s provokacijama i dobacivanjima direktora Dinama tijekom utakmice, a najviše na samom kraju utakmice. Nitko od nas na to nije reagirao niti se osvrtao. Nakon jedanaesterca, Mario Branco upozorio je na ranije neprimjereno ponašanje što je dovelo do rasprave između njega i Svetine, na što se ustaje njihov financijski direktor i fizički reagira prema Brancu. Tada sam reagirao, u želji da zaštitim sportskog direktora i došlo je do naguravanja, ali ponavljam, nikakvih udaraca niti fizičkog incidenta nije bilo”, pojašnjava i nastavlja.

Pogledaj fotogaleriju

“Kao predsjednik Hajduka suzdržavam se kada nas kradu na terenu, suzdržavam se kod provokacija u loži, ali nemoguće je suzdržati emocije kad vidite da netko, pored svega toga fizički reagira prema mom najbližem suradniku. Ne mogu ne spomenuti grozan incident gađanja gledatelja na zapadnoj tribini raketama od strane gostujućih navijača koji samo srećom nije izazvao posljedice. Očekujem od policije da zaštite naše gledatelje od takvih napada, a mi ćemo sigurno odraditi svoj dio. Kao predsjednik Hajduka odgovornost za stanje u loži preuzimam na sebe i sigurno ćemo idući put reagirati mudrije i kroz rad zaštitarske službe prevenirati ovakve situacije”, završio je.