‘PROŠLA SU VREMENA EPIC BROZA’: Inter dovodi zamjenu za Brozovića, a Hrvata sada prodaju za sitniš

Uprava Intera potpuno je promašila u slučaju Marcela Brozovića. Kad su ga “nerazzuri” mogli prodati za puno veći iznos, nisu htjeli, a sad kad ga uistinu žele prodati, dat će ga za “sitniš”, piše Calciomercato.

Za hrvatskog veznjaka ove sezone zanimali su se Everton i Arsenal prije svih, zatim Juventus pa i ruski Zenit koji vodi bivši Interov trener Roberto Mancini. No, Inter je inzistirao na odšteti od 50 milijuna eura. Sad će Brozovića prodati za 10 do 15 milijuna eura, ne više od toga. To je iznos na koji bi Inter pristao u spuštanju cijene, navodi talijanski portal.

Brozović je u Inter stigao iz Dinama na dvogodišnjoj posudbi za koju su Talijani platili ukupno osam milijuna eura.



Ova Brozovićeva sezona u Interu bila je obilježena svađama s trenerima, od De Boera do Piolija, zatim ozljedama, a hrvatski reprezentativac nije se nametnuo ni na početku priprema, kod novog trenera Luciana Spalettija.

“Prošla su vremena EpicBroza”, piše Calciomercato.

Zato Inter dovodi zamjenu za Brozovića, iz Fiorentine stiže Mathias Vecino. Urugvajac bi uskoro trebao biti predstavljen kao novo pojačanje momčadi sa San Sira.