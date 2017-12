PROMAŠAJ SEZONE DOLAZI IZ SRBIJE: Pretrčao cijeli teren i sve priredio za mirnu završnicu, a onda…

Nevjerojatan promašaj mogli su vidjeti gledatelji u srpskom Kruševcu

U 21. kolu srpske Super Lige, Napredak je na svom stadionu ugostio momčad Partizana i pobijedio sa 2-1. Imali su domaći igrači prednost od 2-o, a u 60. minuti Jevtović je zabio za goste i dao nadu svojim suigračima da bi u posljednjih pola sata mogli stići barem do boda.

Nekih dvadesetak sekundi do kraja utakmica, Partizana je imao korner, a na skok je došao i vratar Vladimir Stojković. No crno-bijeli nisu uspjeli niti zapucati prema golu, a igrači Napretka krenuli su u kontru. Točnije, kontru je sam povukao Enver Alivodić koji je pretrčao gotovo cijeli teren i došao do ruba kaznenog prostora.





I onda šok! Opalio je dakle sa 16 metara prema golu na kojem nije bilo nikog i – promašio vrata za par metara! Teren je očigledno u očajnom stanju, ali ne može biti opravdanje za ovakav promašaj.