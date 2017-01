PROGLAŠEN ZA NAJBOLJEG TIMSKOG IGRAČA: Rakitić otkrio kakvu budućnost želi i što misli o Enriqueu

Konačno je Ivan Rakitić dobio 90 minuta u Barceloninoj momčadi, odigrao je hrvatski veznjak cijelu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi protiv Eibara, što mu se nije dogodilo od listopada prošle godine.

Sve je nekako krenulo uzlaznim putem, sinoć je Rakitić primio nagradu katalonskog sportskog dnevnika Mundo Deportivo za najboljeg timskog igrača Barcelone. Raspoložen je, pred medijima izjavio, kako želi ostati u klubu.

👏🔴🔵 El Barça, reconegut a la Gran Gala de Mundo Deportivo https://t.co/8L1OIeC6Is #ForçaBarça pic.twitter.com/L2JspOP6Fl — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 23, 2017

“Nadam se da ću obnoviti ugovor”, kazao je Rakitić potvrdivši da su pregovori u tijeku.



Barcelona pregovara i s trenerom Luisom Enriqueom koji je sinoć izabran za najboljeg trenera sportskog društva Barcelona.

“Za mene je najbolje da nastavi suradnju s klubom jer je on jedan od trenera koji me najbolje poznaju i koji me ovdje doveo. Idemo u istom smjeru, jako sam mu zahvalan”, kazao je Rakitić o Enriqueu.

‘Ne mogu pomoći Ramosu’

Rakitić će, piše Mundo Deportivo, pokazao zahvalnost Enriqueu. Na utakmici protiv Eibara imao je čak 14 oduzetih lopti, što mu je osobni rekord i puno više od prosječnih pet po utakmici.

Novinare je zanimalo što bi Rakitić savjetovao Realovom braniču Sergiju Ramosu kojemu navijači Seville zvižde, dok hrvatskom veznjaku plješću i u Barceloninom dresu.

“Ne mogu tu ništa napraviti. Veliki sam ‘sevillista’ i sretan zbog tamošnjih ljudi. Nije bilo uvijek lako igrati u Sevilli, bilo je trenutaka kad smo igrali pred samo 14 tisuća navijača i nije bilo lako otići kući. Taj grad i klub žive u meni i želim im sve najbolje”, kazao je Rakitić.