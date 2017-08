PROBLEMI ZA MOURINHA: Šef Spursa jednim potezom može pokvariti transfer o kojem sanjaju navijači Uniteda

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho u ponedjeljak je najavio da je je spreman otvoriti vrata Garethu Baleu ako bude namjeravao napustiti redove Real Madrida.

“Ne razmišljam o tome hoće li Bale igrati sutra. Zaigra li to znači da ga trener ima u planu i da on želi i dalje igrati u Real Madridu. No, ako nije u planu te ako je točno to što pišete, da je on na izlaznim vratima kako bi mogao doći drugi igrač… Nastojat ću ga čekati i boriti se za njega”, izjavio je Mourinho na konferenciji za medije uoči utakcme europskog Superkupa u Skoplju.

“No, zaigra li sutra bit će očito da ostaje u Madridu”, dodao je Portugalac.

Engleski The Sun pozabavio se u utorak ovom temom te su otkrili kako je lukavi predsjednik Tottenhama Daniel Levy prilikom sklapanja ugovora oko prodaje Velšanina Realu inzistirao na klauzuli o pravu prvokupa. Naime, ako Real stavi Balea na tržište Spursi imaju rok od 72 sata da izjednače ponudu drugih klubova i vrate ga u klub. Ta klauzula, javlja The Sun, navodno vrijedi do isteka Baleova ugovora s Realom 2019. godine.



El Tottenham tiene prioridad por Bale. El club londinense tiene opción preferente sobre el galés en caso de salirhttps://t.co/EzQtDXjsZa pic.twitter.com/ntNRk95dac — AS (@diarioas) August 8, 2017

Iako možda suludo zvuči da bi Bale pored Uniteda izabrao povratak u Tottenham,t reba istaknuti činjenicu da Spursi su posljednjih godina uspješniji od Crvenih vragova. Prošle dvije sezone bili su ozbiljni kandidati za naslov prvaka, dok engleski velikan nije uspio završiti sezonu među četiri.

Tottenham Hotspur still have 1st choice to match any bid from a Premier League club for Gareth Bale [Telegraph] pic.twitter.com/fGho5L4h6s — Wheat (@Wheat444) August 8, 2017

Međutim, pitanje je ima li Tottenham dovoljno novaca da bi izjednačio eventualnu ponudu Uniteda s obzirom na izgradnju novog stadiona.