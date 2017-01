BABIĆ U PROBLEMIMA UOČI SVJETSKOG PRVENSTVA: ‘To je jedno loše iznenađenje za sve nas’

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu od kuda je krenula put Umaga gdje će do 10. siječnja odrađivati drugu fazu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Francuskoj.

U Umag je otputovao 21 reprezentativac, a Hrvatsku u Istri u sklopu priprema čekaju i dvije utakmice na Croatia Cupu. Prvi protivnik je Tunis protiv koga igra 8. siječnja u 18 sati, dok dan kasnije, 9. siječnja, u 18 sati će snage odmjeriti s Crnom Gorom.

Izbornik Željko Babić uoči polaska na drugu fazu priprema najavio na čemu će se sve raditi u Umagu.

”Jako je bitno za naglasiti u ovom trenutku da smo ustanovili povredu Marina Marića koje je jedno loše iznenađenje za sve nas. Morat ćemo raditi korekcije taktičke i u konceptualnom smislu. Imamo to vrijeme od devet dana i naravno da ćemo morati napraviti određene korekcije zbog Marinove povrede. To je veliki nedostatak, ali zvali smo Kozinu koji je pivotmen drugačijih karakteristika. Nakon priprema ćemo odlučiti koji će igrači putovati na SP u Francusku.



Babić: Imamo puno novih kretanja. Sada ćemo dodatno raditi na obrani. #CROhandball pic.twitter.com/mj7PPybJKi — HRS (@HRStwitt) January 1, 2017

Zbog obaveza smo pustili pet igrača i oni nisu bili u Ivaniću. Moramo proći sve segmente igre od napada na 6-0 i 5-1. Imamo nova kretanja, obranu još nismo radili jer su nam obrambeni igrači bili na odmoru. Imamo puno stvari koje smo promijenili. Vrijeme je uvijek problem i na meni je da sada to sve ukomponiram. Potrebna je kooperacija igrača, njihov angažman i fokus. Moramo napraviti sve taktičke zadatke jer ih u prvoj fazi nismo imali.”

Croati Cup

Potom je izbornik Babić najavio pripremne utakmice na Croatia Cupu.

”Kroz pripremne utakmice ćemo vidjeti koliko su igrači dobro prihvatili nova kretanja. Mislim da je prva utakmica bez podcjenjivanja koja će dozvoliti da vidimo je li to dobro napravljeno ili nije. Prva utakmica će biti teška i imat će svoju dinamiku, ali bi nam trebala dozvoliti da isprobamo sve igrače i obje obrane. Tunis i Crna Gora su dobri protivnici, rezultat nas u tim utakmicama neće zanimati.”

Uoči druge faze zbog ozljede je otkazao Marino Marić umjesto kojeg je stigao Krešimir Kozina, a izbornik je prokomentirao kakve to promjene donosi te poneka imena u reprezentaciji.

”Naš prvi pivot je bio Marino i ne trebamo bježati od toga. Puno smo razmišljali i gradili taktiku s Marinom. Njega sad nema i tu će doći novi igrači koji ima slične karakteristike. Mislim da će izbor igrača biti po meni jednostavan zato što je meni jasno kakav profil igrača nam treba za to što želimo igrati. Neće biti teško, ostaje još izbor oko vratara. Imamo tri a vodit ćemo dva, ali to će odlučiti Venio i mora preuzeti tu odgovornost na sebe. Mi smo se odlučili za Božića koji ima karakteristiku, tu brzinu, repeticiju. On zadovoljava prvi kriterij, strahovito je brz a mi ćemo igrati brzo. On zadovoljava to da ima brzinu i da može to ponavljati.

Mlad je, ali će se profilirati u jako dobrog igrača. Već sad je dobar i ozbiljan je kandidat za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Mi ćemo se odlučiti u jednom trenutku tko će ići, ali na prvenstvo će sigurno ići dva krila i dva desna vanjska. Imamo još kombinacija, moramo vidjeti kako pivotmeni igraju. Poduplat ćemo poziciju koja bude najkritičnija. Sandro izgleda europski. On je polivalentan u napadu, ali nije realno očekivati da igra obranu tj da nauči igrati prednjeg. Kombinirat ćemo, imat ćemo postavu koja će igrati dobro 5-1 i onu koja će igrati 6-0.”

Stiže i Horvat

Reprezentaciji se u Umagu priključuje i Zlatko Horvat.

”Počeli smo drugi ciklus s Marinovom povredom, ali siguran sam da će svi naši pivoti biti na zadatku bilo koga da se pozove. Jedva čekamo da odemo u Francusku, da vidimo gdje smo što smo. Mislim da puno vrijedimo samo moramo to i pokazati. Vrijeme nam nije saveznik što se tiče treninga, ali mi ćemo dati sve od sebe . Moramo biti fokusirani na treninzima i dati sve od sebe da se što bolje pripremimo i mislim da bi mogli igrati jako dobar rukomet.”

Vratar Filip Ivić istaknuo je da u reprezentaciji vlada dobra atmosfera.

”Iza nas je prva faza priprema u Ivaniću gdje smo se bazirali na fizičkoj pripremi. Sada slijedi Umag gdje će nam se priključiti svi igrači iz Bundeslige. Atmosfera je odlična i nadam se da ćemo se dobro pripremiti za sve utakmice. Ja nikad pritisak nisam ni osjetio. Mislim da je onaj koji je u boljoj formi i može pružiti više ide na Prvenstvo. Tako je bilo i za Olimpijske igre. Drugi dio sezone nisam bio dobar u Zagrebu, ali sada je situacija drugačija. Imam dobru minutažu u klubu i povjerenje trenera.”

Ivić: Priključuju nam se ostali igrači. Svi smo na vrhunskoj razibi i dobro igramo u klubovima. #CROhandball pic.twitter.com/ZUIixg1gWa — HRS (@HRStwitt) January 1, 2017

Što kaže Balić?

Za kraj koordinator za muški rukomet Ivano Balić kratko je rekao:

”Nema puno filozofije, imamo povredu Marićevu koja je veliki hendikep i dosta stvari koji smo planirali s njim će se sada morati mijenjati. Imamo devet dana i mislim da ćemo uspjeti. Imamo sad sve igrače, spremni su i sada moramo ići raditi.”

EP CROATIA CUP

CRNA GORA – TUNIS 7.1.2017. u 18 sati

HRVATSKA – TUNIS 8.1.2017. u 18 sati

HRVATSKA – CRNA GORA 9.1.2017. u 18 sati

Popis reprezentativaca:

Filip Ivić – HC Vive Tauron Kielce

Ivan Stevanović – RK PPD Zagreb

Ivan Pešić – HC Meshkov Brest

Jerko Matulić – HC Nantes

Josip Božić-Pavletić – RK NEXE

Manuel Štrlek – HC Vive Tauron Kielce

Lovro Mihić – HC Wisla Plock

Tin Kontrec – RK PPD Zagreb

Marko Mamić – HC Dunqerke

Stipe Mandalinić – RK PPD Zagreb

Sandro Obranović – HC MOL Pick Szeged

Lovro Jotić – RK PPD Zagreb

Luka Cindrić – HC Vardar

Luka Stepančić – HC Paris Saint-Germain

Luka Šebetić – RK PPD Zagreb

Šime Ivić – HC Wisla Plock

Željko Musa – HC Magdeburg

Krešimir Kozina – HC Füsche Berlin

Jakov Gojun – HC Füsche Berlin

Domagoj Duvnjak – HC THW Kiel

Zlatko Horvat – RK PPD Zagreb