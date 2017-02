@goranaradojevic duso draga obozavam plisane stvari, haljine, majice, pantalone, dukseve, ova tvoja maslinasto zelena me oborila s nogu, predivan kroj jos lepsi materijal, sportska elegancija!!! Divno!!! ❤

