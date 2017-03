PRAVOMOĆNA PRESUDA UDARILA JAČE OD DISCIPLINSKE KOMISIJE: Splitski klub dužan je 4,2 milijuna kuna, Hajduku prijeti ovrha

Hajduk je Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) dužan 4,2 milijuna kuna, glasi pravomoćna presuda Trgovačkog suda u Splitu.

Radi se o kamatama na stari dug koje je Hajduk trebao otplatiti još 2009. godine, a riječ je o kreditu koji je splitski klub bio podignuo kod Komercijalne banke Zagreb još iz devedesetih godina u iznosu od 26,34 milijuna kuna. Taj iznos pretvoren je u dionice prilikom preoblikovanja kluba, a se Hajduk na Trgovačkom sudu nagodbom obvezao da će podmiriti zateznu kamatu od osam posto godišnje. Kamata je tad iznosila 2,2 milijuna kuna, ali je narasla gotovo dvostruko u posljednjih osam godina, piše Slobodna Dalmacija.

Dug točno iznosi 4,215.623 kuna, a Hajdukovom računu prijeti ovrha. No, u splitskom klubu vjeruju da do toga neće doći, već će i ovaj dug uspjeti pretvoriti u dionički udio, kao što su to učinili i s kreditom Komercijalne banke.

Radovani: Dug će se pretvoriti u novi udio

“DAB je dioničar i prema pregovorima, Hajduku ne prijeti nikakav financijski udar. Taj iznos riješit će se pretvaranjem u udio kad dođe vrijeme za dokapitalizaciju kluba. “, kazao je predsjednik Skupštine kluba Vinko Radovani.