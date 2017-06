PLJUŠTE REAKCIJE NAKON SERIJE UHIĆENJA ZBOG VULGARNOG VRIJEĐANJA JANICE: ‘Njemu su upućivane i teže uvrede pa se nikoga nije hapsilo’

Nakon što je 12 osoba uhićeno zbog verbalnog vrijeđanja Janice Kostelić stigle su i reakcije osoba iz javnog života.

Splitska je policija danas dovršila kriminalističko istraživanje nad ukupno 12 osoba, među kojima je dvoje maloljetnika, osumnjičenih da su u subotu na trajektu koji je iz Splita plovio za Supetar na Braču, a onda i u trajektnoj luci verbalno napadali i vulgarno vrijeđali najtrofejniju hrvatsku sportašicu i državnu tajnicu za sport Janicu Kostelić (35), i svi će danas biti privedeni na Prekršajni sud u Splitu. Do 22 sata uhićena su petorica osumnjičenih, dva sata kasnije još jedan, a do jutra policija je privela preostalu šestoricu. Opširnije o uhićenjima pročitajte OVDJE

Poznati saborski zastupnik iz redova SDP-a Arsen Bauk iskoristio je ovu priliku kako bi podsjetio da je njegov kolega Predrag Matić za vrijeme dok je obnašao ministarsku dužnost trpio i gore stvari pa se tada nije nikoga uhićivalo.

Pridružio mu se i stranački kolega Peđa Grbin: “Riječi i neprimjerene uvrede koje su upućene Janici Kostelić, državnoj tajnici u Vladi Republike Hrvatske ne mogu prihvatiti kao primjeren način komunikacije niti ih opravdati činjenicom da kao državna tajnica, a prije toga pomoćnica ministra, u svom resoru nije napravila ama baš ništa. Ali činjenicu da je zbog tih riječi privedeno 12 osoba, mogu još manje. Očito je da je bilo dovoljno 48 sati od izbora novog ministra da milicijski mentalitet ponovno zavlada u MUP-u…”

Saborski zastupnik SDP-a Bojan Glavašević na Twitteru je napisao: “U svjetlu hapšenja za lèse-majesté Snježne kraljice, podsjetio bih na ovo. Policajac je stajao kraj mene i slušao uvrede drž. dužnosnika. Neki građanin mi je viknuo “Glavaševiću, pederčino”. Mogu samo reći – hvala na komplimentu! Ljubav=ljubav. Nije reagirao prema počinitelju. I sasvim ispravno je postupio. Neki građani s politicarima žele selfie, neki ih žele vrijeđati. Oboje dolazi s javnom dužnosti. Dužnosnici nisu svete krave. I ne smiju biti. Hapsiti 12 ljudi zbog uvrede? Za stranku koja komunizam smatra gorim zlom od fašizma, španjolske gripe i udara asteroida u Zemlju, postupci HDZ-a prilično liče na staljinizam. Užasno mi je zao sto je @janicak dozivjela uvrede. To je ispod svake razine. Naslušao sam ih se i previše i zaista znam kako joj je. S uvredama se trebamo obracunavati kulturom i obrazovanjem, a ne pendrekom. Jer ovo je RH, ovo je EU, a ne npr. Tajland. Toliko.”

Reagirala je i poznata splitska novinarka Mirta Šurjak.

“Mene je isto tako vrijeđala Armada, ali nisam to nikome prijavila. A što sam mogla, prijaviti cijeli autobus”, rekla je Šurjak. Kako javlja Dalmatinski portal, dodala je i da je skandiranje bilo vrlo slično, ali da ona zbog toga nije podizala prašinu.

Bivši glasnogovornik Torcide Dado Lelas osvrnuo se pak na riječi Janice Kostelić poslije incidenta. Naime, rekla je kako je tužna jer se ne može kretati po domovini.

“Da prostite, dobro govori državna tajnica. I ja sam tužan zbog moje domovine i strah me kretati se. Odeš na autoput kad ono Radimir u autu iza tebe, dođeš na utakmicu kad ono mafija u loži, a suci sa pištoljima, odeš se okupat eto ti Tomislava s gliserom, hodaš gradom kad ono Ivana nose u maricu i još te klepne ulični predator, kreneš kroz tunel u Omišu i upadneš u Cetinu, dođeš u Slavonski Brod kad ono nemaš zraka, odeš na hidroavion, a on se raspada, uđeš u taksi i pribiju ti vozača, odeš u dućan i zaraziš se poljskom salmonelom, opet odeš u dućan kad ono Ivica te popali, odeš u Zagreb kad ono saborski zastupnik sa puškom, voziš se gradom kad ono penzić ti naleti na auto, odeš bacit smeće i isti taj penzić te pripadne iz kontejnera i na kraju odeš u šumu i upuca te Nadan. I kad sve to doživiš i razboliš se, tata Slaven ti organizira humanitarnu akciju. Tužan sam, majke mi…”, napisao je Lelas na Facebooku.