POZNATI REAGIRALI NA UHIĆENJA ZBOG JANICE: ‘Njemu su upućivane i teže uvrede pa se nikoga nije uhićivalo’

Nakon što je 12 osoba uhićeno zbog verbalnog vrijeđanja Janice Kostelić stigle su i reakcije osoba iz javnog života.

Poznati saborski zastupnik iz redova SDP-a Arsen Bauk iskoristio je ovu priliku kako bi podsjetio da je njegov kolega Predrag Matić za vrijeme dok je obnašao ministarsku dužnost trpio i gore stvari pa se tada nije nikoga uhićivalo.

Osim njega reagirala je i poznata splitska novinarka Mirta Šurjak.

“Mene je isto tako vrijeđala Armada, ali nisam to nikome prijavila. A što sam mogla, prijaviti cijeli autobus”, rekla je Šurjak. Kako javlja Dalmatinski portal dodala je i da je skandiranje bilo vrlo slično, ali da ona zbog toga nije podizala prašinu.

Hrvatski olimpijski odbor osudio je ponašanje navijača koji su uvredama zasuli slavnu skijašicu.

“Ovo je sramotno je i neprihvatljivo u civiliziranom društvu. Janica je najtrofejnija hrvatska sportašica svih vremena. Zahvaljujući njezinim pobjedama hrvatska se himna puno puta svirala u svijetu, a hrvatska se zastava vijorila na najvišem jarbolu i zbog toga zaslužuje naše poštovanje”, stoji među ostalim u priopćenju HOO-a.

Bivši glasnogovornik Torcide Dado Lelas osvruno se pak na riječi Janice Kostelić poslije incidenta. Naime, rekla je kako je tužna jer se ne može kretati po domovini.

“Da prostite, dobro govori državna tajnica. I ja sam tužan zbog moje domovine i strah me kretati se. Odeš na autoput kad ono Radimir u autu iza tebe, dođeš na utakmicu kad ono mafija u loži, a suci sa pištoljima, odeš se okupat eto ti Tomislava s gliserom, hodaš gradom kad ono Ivana nose u maricu i još te klepne ulični predator, kreneš kroz tunel u Omišu i upadneš u Cetinu, dođeš u Slavonski Brod kad ono nemaš zraka, odeš na hidroavion, a on se raspada, uđeš u taksi i pribiju ti vozača, odeš u dućan i zaraziš se poljskom salmonelom, opet odeš u dućan kad ono Ivica te popali, odeš u Zagreb kad ono saborski zastupnik sa puškom, voziš se gradom kad ono penzić ti naleti na auto, odeš bacit smeće i isti taj penzić te pripadne iz kontejnera i na kraju odeš u šumu i upuca te Nadan. I kad sve to doživiš i razboliš se, tata Slaven ti organizira humanitarnu akciju. Tužan sam, majke mi…”, napisao je Lelas na Faceboou.

Reakcije na društvenim mrežama su također podijeljene.

Janica Kostelić danas više nije samo sportska legenda, nego i političarka podložna kritici. Samo što ovo nije bila kritika, nego vrijeđanje. — Mate Mijić 🇭🇷 (@mijicmate) June 11, 2017

Nevjerojatna učinkovitost represivnog aparata kada je Janica Kostelić u pitanju. Kada napadnu prajd nitko ništa ne vidi kod zdravih očiju. — O. with a Twist (@NeoZG) June 11, 2017

I Fakt:

"Po dolasku u Supetar državna tajnica Janica Kostelić verbalne napade prijavila je policiji."

Policija je morala postupati. — oʞuɐɹq (@BrankoKelava) June 11, 2017

Janica Kostelić: "Tužna sam što se ne mogu sigurno kretati u domovini." – Nekako nisi bila tužna što odlaze svi.. pic.twitter.com/do8dEHl7rB — Dijagnostičar (@Komentar_Dana) June 11, 2017

Janica Kostelić je prestala biti sportašica, a postala političarka kad je ušla u @VladaRH . A ova hapšenja su najobičniji verbalni delikt — 🇳🇱Ratko Šimić🇭🇷 (@RatkoSimic) June 11, 2017

Janica Kostelic, incident: vidi se da Janica nema osjećaj za demokraciju. I da, jadna, nije obrazovana više od srednje škole u postratnojRH — Drazen Pehar (@DrPehar) June 11, 2017