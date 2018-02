POZNAT PRVI FINALIST ŠPANJOLSKOG KUPA: Sevilla slavila protiv momčadi koja je izbacila veliki Real

Finale Kupa je 21. travnja, a još nije određeno na kojem će se stadionu igrati

Nogometaši Seville izborili su plasman u finale španjolskog Kupa pobijedivši u uzvratnom susretu polufinala Leganes 2-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Sevilla je povela u 15. minuti golom Joaquina Corree, a plasman u finale potvrdio je Franco Vazquez golom u sudačkoj nadoknadi.

Sevilli će to biti deveto finale, a do sada je pet puta slavila. Posljednji put 2010. godine. Leganesu koji u četvrtfinalu izbacio Real Madrid, je već sam plasman u polufinale najveći uspjeh. Do sada najveći uspjeh u Kupu ostvarili su 2001. godine stigavši do osmine finala gdje ih je zaustavila Celta.



Sevilla će u finalu igrati protiv boljeg iz susreta Valencia – Barcelona koji je na rasporedu u četvrtak na Mestalli. U prvom susretu Barca je slavila 1-0.

Finale Kupa je 21. travnja, a još nije određeno na kojem će se stadionu igrati.