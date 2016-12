POVRATAK IVICE KOSTELIĆA: Legendarni skijaš odradio utrku nakon devet mjeseci

Bodovi su mu izmakli za 2.67 sekundi.

Norvežanin Kjetil Jansrud pobjednik je superveleslaloma skijaša za Svjetski kup voženog u utorak u Santa Caterini, on je do treće ovosezonske pobjede u isto toliko utrka u ovoj disciplini stigao sa 60 stotinki prednosti ispred drugog Austrijanca Hannesa Reichelta, odnosno 65 stotinki ispred trećeg Talijana Dominika Parisa.

Jansrud je u Santa Caterini nastavio svoju dominaciju u superG-ju ove sezone, slavio je i u Val d’Isereu i Val Gardeni, a ovo mu je ukupno 18. pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu.

S novih 100 bodova Jansrud se u ukupnom redoslijedu približio vodećem Austrijancu Marcelu Hirscheru na 151 bod, sada ih ima 482, a Hirscher 633. Treći Norvežanin Henrik Kristoffersen, koji nije nastupio u utorak, ostao je treći sa 382 boda.

U utorak je nastupio hrvatski veteran Ivica Kostelić koji nije uspio stići do svojih prvih ovosezonskih bodova, on je sa 5.05 sekundi zaostatka zauzeo 59. mjesto. Bodovi su mu izmakli za 2.67 sekundi.

REZULTATI:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 1:30.88

2. Hannes Reichelt (Aut) 1:31.48

3. Dominik Paris (Ita) 1:31.53

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:31.87

5. Max Franz (Aut) 1:32.12

5. Josef Ferstl (Njem) 1:32.12

7. Mauro Caviezel (Švi) 1:32.29

8. Thomas Biesemeyer (SAD) 1:32.31

9. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:32.32

10. Vincent Kriechmayr (Aut) 1:32.33

59. IVICA KOSTELIĆ (HRV) 1:35.93

REDOSLIJED U SUPERVELESLALOMU:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 300

2. Dominik Paris (Ita) 152

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 139

4. Hannes Reichelt (Aut) 123

5. Max Franz (Aut) 107

6. Erik Guay (Kan) 104

7. Andreas Sander (Njem) 89

8. Beat Feuz (Švi) 82

9. Boštjan Kline (Slo) 81

10. Aksel Lund Svindal (Nor) 80

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Marcel Hirscher (Aut) 633

2. Kjetil Jansrud (Nor) 482

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 382

4. Alexis Pinturault (Fra) 365

5. Mathieu Faivre (Fra) 270

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 231

7. Felix Neureuther (Njem) 223

8. Aksel Lund Svindal (Nor) 220

9. Max Franz (Aut) 217

10. Carlo Janka (Švi) 206

55. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 54