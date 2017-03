POTVRDIO NASLOV POBJEDOM NA PLANICI: Kraft slavio skočivši ‘monstruoznih’ 250 metara

Austrijanac Stefan Kraft i službeno je u nedjelju osvojio naslov ukupnog pobjednika Svjetskog kupa u skijaškim skokovima.

Kraft je na posljednjem natjecanju sezone na letaonici u slovenskoj Planici morao obraniti 86 bodova prednosti ispred Poljaka Kamila Stocha.

No, Austrijanac je čak i pobijedio monstruoznim skokom od 250 metara, 3.5 metra kraće od njegova svjetska rekorda prošlog tjedna u Vikersundu. To je 23-godišnjem Austrijancu donijelo i 12. pobjedu u karijeri jer je na Planici održana samo jedna serija, budući da je vjetar bio prejak za drugi nastup.



Congrats Stefan #Kraft. Double world champion, world record, world cup overall and skiflying world cup winner #skijumping #Planica 😄🇦🇹👌 pic.twitter.com/VHvFMmWqjh — Gerald Widhalm (@garyd13) March 26, 2017

Slavio i u skijaškim letovima

Tako je Kraft osvojio naslov s 1665 bodova, a pridodao je i naslov pobjednika u skijaškim letovima jer je skupio 445 bodova, 112 više od Nijemca Andreasa Wellingera, koji je u nedjelju na Planici bio drugi. Japanski veteran Noriaki Kasai još jednom je stao na postolje s trećim mjestom.

Kraft je vratio primat Austriji nakon četiri godine i trijumfa Gregora Schlierenzauera.

Rezultati:

1. Stefan Kraft (AUT) 244,3 bodova (250,0 m)

2. Andreas Wellinger (NJEM) 236,2 (238,5)

3. Noriaki Kasai (JAP) 223,9 (239,0)

4. Markus Eisenbichler (NJEM) 223,2 (243,0)

5. Kamil Stoch (POL) 216,8 (222,5)

6. Peter Prevc (SLO) 211,9 (229,0)

7. Robert Johansson (NOR) 211,8 (232,0)

8. Jurij Tepes (SLO) 209,9 (231,5)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 209,6 (225,0)

10. Anders Fannemel (NOR) 207,9 (224,0)

Konačni redoslijed:

1. Stefan Kraft (AUT) 1665

2. Kamil Stoch (POL) 1524

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 1201

4. Andreas Wellinger (NJEM) 1161

5. Maciej Kot (POL) 985

6. Domen Prevc (SLO) 963

7. Michael Hayböck (AUT) 814

8. Markus Eisenbichler (NJEM) 807

9. Peter Prevc (SLO) 716

10. Manuel Fettner (AUT) 703