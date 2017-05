PORTUGALAC SRUŠIO INSTAGRAM: Ronaldo odradio striptiz pred kamerama i poslao poruku hejterima

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo još je jednom ovog tjedna potvrdio svoju veličinu.

S tri gola Atletico Madridu praktički je osigurao Realu ulazak u finale Lige prvaka te je došao do brojke od 103 gola u tom natjecanju. Također, postao je i prvi nogometaš u povijesti madridskih derbija s 20 pogodaka.

Savršen tjedan proslavio je sa svojim fanovima na društvenim mrežama, a u četvrtak je postao prvi sportaš koji je došao do brojke od 100 milijuna obožavatelja na Instagramu. Povodom toga objavio je video u kojem je otkrio od kuda crpi motivaciju.

“Imam nekoliko poruka. Oni koji me mrze nastavite to i dalje raditi jer bez vas nikad ne bih bio to što jesam. Samo tako nastavite”, poručio je Portugalac.



Potom se obratio i obožavateljima.

“Najvažniji su mi fanovi. Uvijek su na mojoj strani i zbog njih sam jak”, kazao je u Ronaldo u kameru nakon čega se bacio u bazen.