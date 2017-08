PORTUGALAC NAJAVIO RAT ZA BALEA: Zidane odgovorio na Mourinhove provokacije uoči spektakla u Skoplju

Manchester United će dovesti Garetha Balea iz Real Madrida ukoliko mu se pruži prilika, rekao je trener engleskog kluba Jose Mourinho dan uoči utakmice europskog Superkupa protiv pobjednika Lige prvaka, koja će u utorak (20.45 sati) biti odigrana Skoplju.

“Ne razmišljam o tome hoće li Bale igrati sutra. Zaigra li to znači da ga trener ima u planu i da on želi i dalje igrati u Real Madridu. No, ako nije u planu te ako je točno to što pišete, da je on na izlaznim vratima kako bi mogao doći drugi igrač… Nastojat ću ga čekati i boriti se za njega”, izjavio je Mourinho na konferenciji za medije u Skoplju.

SPREMA SE JOŠ JEDNA SENZACIJA: Perišić je prošlost, Mourinho potvrdio interes za zvijezdu Reala

“No, zaigra li sutra bit će očito da ostaje u Madridu”, dodao je Portugalac.



Mourinho se posebno pozdravio s Baleom nakon prijateljske utakmice između Real Madrida i Manchester Uniteda igranoj u SAD-u prošli mjesec. Mediji su prenijeli kako ga je pozvao da dođe u Manchester.

Ahead of Tuesday's UEFA #SuperCup final, we look at the six players to have played for both #MUFC and Real Madrid: https://t.co/NhVDsYOPtY pic.twitter.com/EKzqKb6Jci — Manchester United (@ManUtd) August 7, 2017

“Bale je igrač Real Madrida”, odgovorio je trener europskog prvaka Zinedine Zidane, kada je došao red na njega da se pojavi pred novinarima.

“No, ono što me sada zanima jest sutrašnja utakmica. Ovdje smo on (Bale), ja, i ostali igrači kako bi smo osvojili titulu”, napomenuo je Zidane.

U Skoplju će odmjeriti snage osvajač Lige prvaka Real Madrid i osvajač Europa lige Manchester United. Španjolski novinari posljednjih dana analiziraju učinak 28-godišnjeg Garetha Balea koji je često bio ozlijeđen. On je došao u Madrid u ljeto 2013. za 101 milijun eura nakon što je istog ljeta klupu Real Madrida napustio Mourinho. Bale ima ugovor do ljeta 2022. godine.

“Mourinho će složiti svoju ekipu, a ja svoju. Svatko može dodati malo benzina na vatru, ali ništa se neće promijeniti”, poručio je Zidane.

“Mi smo koncentrirani na utakmicu, to nam je bitno”, dodao je.

Mourinho je, pak, poručio da je došao pobijediti.

“To je očito. No, očita je i razlika između pobjednika Lige prvaka i Europa lige. Europa liga je teška, jer je puno putovanja, utakmica… Potreban je i motiv jer to nije najjače natjecanje. Najveća kvaliteta je u Ligi prvaka. No, mi vjerujemo da možemo pobijediti”, izjavio je Mourinho.

Ove dvije momčadi su odigrale 1-1 u prijateljskoj utakmici prošli mjesec. Tada nije igrao napadač Cristiano Ronaldo koji se prije nekoliko dana priključio momčadi.

“Puno stvari se dogodilo, puno buke kao i uvijek, no on je miran”, rekao je Zidane osvrnuvši se na ljetošnje glasine kako je Ronaldo spreman napustiti Madrid nezadovoljan odnosom kluba, novinara i porezne uprave prema njemu.

“Ono što me impresionira jest da je fizički u istom stanju u kakvom je bio na dan finala u Cardiffu i prije dva mjeseca. To je ono što je meni bitno. To što je s nama znači puno. Ovdje je kako bi igrao. No, sutra ćemo vidjeti”, zaključio je Zidane.