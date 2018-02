POLA SATA NAKON PONOĆI U SAD-U ĆE VRIJEME STATI: Sve je spremno za najveći spektakl iza kojeg se kriju lude brojke

“Zašto svi toliko jako želite da se ja umirovim? Ne razumijem, pa ja se zabavljam na terenu, a moja momčad igra dobro. Znam da sam malo stariji od većine ostalih igrača, ali stvarno uživam”, izjavio je Tom Brady

Hoće li New England Patriotsi po šesti ili Philadelphia Eaglesi po prvi puta podignuti “Vince Lombardi Trophy”, pokal namijenjen pobjedniku “Super Bowla”, finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL), najgledanijem svakogodišnjem sportskom događaju u SAD-u, pitanje je na koje ćemo dobiti odgovor u noći s ponedjeljka na utorak kada će se ove dvije momčadi sučeliti u Minneapolisu.

Dominacija Patriotsa

Branitelji naslova Patriotsi svojim su uspjesima u 21. stoljeću, ovo će im biti osmo sudjelovanje u finalu otkako je za glavnog trenera postavljen stručnjak hrvatskih korijena Bill Belichick, a poziciju vođe napada preuzeo Tom Brady, postali najveća dinastija u modernom NFL-u, te se njihovo sudjelovanje u samoj završnici i očekivalo. Eaglesi se, pak, u prošle tri sezone nisu niti plasirali u doigravanje, no ove su nadmašili očekivanja i zahvaljujući sjajnoj igri na obje strane terena osvojili prvom mjesto u Nacionalnoj konferenciji u ligaškom dijelu sezone, a zatim u dvije utakmice u doigravanju uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena i osigurati put u Minneapolis.

Oba sastava u su u ligaškom dijelu sezone ostvarila po 13 pobjeda i tri poraza te osigurala status prvih nositelja uoči doigravanja. Prednost domaćeg terena Patriotsi su iskoristili svladavši Tennessee Titanse sa 35-14 i Jacksonville Jaguarse sa 24-20, dok su Eaglesi nadigrali Atlanta Falconse sa 15-10 i Minnesota Vikingse sa 38-7.



Stručnjak iz Draganića

Patriotsi će u slučaju pobjede protiv Eaglesa postati prva momčad koja je uspjela obraniti naslov nakon 13 godina i – Patriotsa. Momčad predvođena Belichickom i Bradyjem tog je 6. veljače 2005. godine u Jacksonvilleu u napetoj završnici svladala upravo Eaglese i to sa 24-21. No, kod Eaglesa nema više niti jednog igrača iz tog sastava dok su Belichick i Brady još uvijek tu. Usto, u slučaju pobjede Patriotsi će se izjednačiti s Pittsburgh Steelersima na prvom mjestu po broju osvojenih naslova u “Super Bowl” eri. No, Steelersi su četiri od svojih šest naslova osvojili u 70-im godinama prošlog stoljeća.

Porijeklom iz Draganića pored Karlovca, 65-godišnji Belichick već 43 godine radi kao trener u NFL-u u raznim ulogama, a ovo će mu biti ukupno 11. sudjelovanje u “Super Bowlu”. Osim što je dosada sedam puta vodio Patriotse ostvarivši pet pobjeda i dva poraza, dva je puta sudjelovao u osvajanju naslova s New York Giantsima u ulozi defenzivnog koordinatora, a ima i jedan poraz u finalu kao pomoćni trener u Patriotsima. U slučaju pobjede njegove momčadi postat će treći u povijesti koji je kao glavni trener odveo svoju momčad do šest naslova NFL prvaka. No, prva dvojica Curly Lambeau i George Halas to su ostvarili prije “Super Bowl” ere.

I Pedersen ima iskustva sa Super Bowlom

“Svake je godine drugačije. Mjesta gdje igramo su drugačija, momčadi protiv kojih igramo su drugačije. Svaki dolazak u finale je jedinstven, ali osjećaj je uvijek sjajan. Morate se suočiti sa svim suparnicima i nadvladati ih”, kratak je po običaju bio Belichick u svom obraćanju medijima.

S druge strane i trener Eaglesa Doug Pedersen ima iskustvo iz “Super Bowla”, no njegovo je daleko skromnije. Doduše, on zna kakav je osjećaj pobijediti Belichicka u finalu jer je prije 21 godinu bio treći “quarterback” Green Bay Packersa koji su svladali New England Patriotse kada je Belichick bio pomoćni trener. Pedersen nije ulazio u igru u toj utakmici, ali je odlučio kao motivatora svojim igračima pred sraz protiv Patriotsa dovesti bivšeg suigrača iz Packersa i najboljeg igrača tog finala Bretta Favrea.

“Znam da će Brett doći. Još uvijek smo u kontaktu i dobri smo prijatelji. Bili smo osam godina suigrači u Green Bayu i s obzirom da bi on ionako bio u Minneapolisu odlučio sam ga pozvati da mojim igračima održi govor prije utakmice”, rekao je Pedersen koji je bio pun hvale za svog suparnika:

Fantastični Tom Brady

“Naravno da je veliki izazov nadmetati se s tako inteligentnim trenerom za kojega znate da će vrhunski pripremiti svoju momčad. Mi ćemo s naše strane pokušati ostati usredotočeni na to da pokušamo predvidjeti sve zamke što bolje možemo i dovesti se u najbolju moguću poziciju na utakmici”.

Posebna priča ove sezone je 40-godišnji “quarterback” Patriotsa Tom Brady koji igra fantastično i u poodmakloj dobi o čemu svjedoči i statistika prema kojoj je sa 4,577 osvojenih jarda dodavanjem bio najbolji u ligi i zasluženo po treći put u karijeri ponio naslov najkorisnijeg (MVP) igrača ligaškog dijela.

Iako je svake godine suočen s pitanjima razmišlja li o mirovini, Brady ih i dalje otklanja iako će u nedjelju postati najstariji “quarterback” koji je nastupio u “Super Bowlu”.

‘Ne razmišljam o kraju karijere’

“Zašto svi toliko jako želite da se ja umirovim? Ne razumijem, pa ja se zabavljam na terenu, a moja momčad igra dobro. Znam da sam malo stariji od većine ostalih igrača, ali stvarno uživam. Naravno da ne razmišljam o kraju karijere već o ‘Super Bowlu’ kojeg pokušavam osvojiti. U posljednjih 10-12 godina shvatio sam da moram ulagati u svoje tijelo što i činim i zato i dalje mogu izdržati sve napore treniranja. Ne znam koliko ću još igrati, ali znam da nikada neću biti na teret svojoj momčadi”, kazao je Brady.

Eaglesi su sjajno krenuli u sezonu, dugo vremena bili i najučinkovitija momčad u čitavoj ligi, a ne samo u NFC-u, ali kada su sredinom prosinca ostali bez svog startnog “quarterbacka” Carsona Wentza većina analitičara prognozirala je njihovo rano ispadanje u doigravanju poglavito jer se Wentzova zamjena Nick Foles u posljednje dvije utakmice ligaškog dijela sezone i nije iskazao. Ipak, Foles je u doigravanju uvelike popravio svoju igru te je sa 352 jarda dodavanjem uz tri kompletirana dodavanja za polaganje protiv Vikingsa pokazao skepticima da su u krivu. Inače, Foles je svoju NFL karijeru započeo u Eaglesima 2012. godine, no 2015. je poslan u Ramse u kojima se zadržao samo jednu sezonu, kao i u Chiefsima gdje je bio lani prije povratka u staru momčad. On bi se u nedjelju mogao pretvoriti iz “zaboravljenog čovjeka” u najvećeg sportskog junaka Philadelphije ako odvede svoju momčad do naslova.

‘Uključit ću neprijateljski mod’

Bit će vrlo zanimljivo vidjeti i kakve će predstave pružiti dvojica igrača Eaglesa koji su prošle sezone bili u redovima Patriotsa i osvojili naslov, “running back” LeGarrette Blount i obrambeni linijaš Chris Long. Njih dvojica su u najavi utakmice dali potpuno oprečne izjave, Blount nije krio razočaranje time što mu Patriotsi prošle godine nisu ponudili novi ugovor iako je prevodio čitavu ligu sa 18 probijanja za polaganje u sezoni, dok je 32-godišnji Long bio umjereniji i kazao kako shvaća što mu, s obzirom na godine, bivši poslodavci nisu željeli ponuditi novi ugovor.

“Uključit ću izravni neprijateljski mod. Ja tamo nemam prijatelja, ja više ne igram za Patriotse, ja ne gledam Patriotse i mene Patriotsi ne zanimaju. Bilo mi je lijepo tamo lani, ali to je bilo lani. Fokusiram se samo na ono što moram učiniti kako bih doveo svoju momčad do pobjede”, rekao je Blount.

Lude cifre

“Zašto bi mi bilo neobično igrati protiv bivših suigrača? Kad utakmica započne tada više nikome nisam prijatelj, pa ja sam igrao i protiv vlastitog brata. Patriotsi su odlična momčad, ali i mi smo odlična momčad”, izjavio je Long.

Prava na prijenos ovogodišnjeg “Super Bowla” u SAD-u ima televizijska kuća NBC, a procjenjuje se kako su oglašivači plaćali čak 7.7 milijuna dolara za 30-sekundni reklamni spot tijekom stanki u utakmici što je veliko povećanje u odnosu na prošle dvije godine kada se procjenjuje da je za isto vrijeme trajanja reklame trebalo izdvojiti nešto više od pet milijuna dolara.

Publiku na US Bank stadionu u Minneapolisu tijekom poluvremena zabavljat će Justin Timberlake, dok će nacionalnu himnu prije početka dvoboja pjevati Pink.