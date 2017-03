OČAJNIČKI POTEZ: Je li ovo glavni razlog zbog kojeg su Vatreni morali odraditi gostovanje u Estoniji?

Gostovanje hrvatske u Tallinnu pokazalo se potpunim promašajem.

Osim visokog poraza od Estonije 0:3 debakl je obilježila teška ozljeda Marka Pjace. Stradali su mu križni ligamenti što znači da će najmanje pola godine biti izvan stroja.

Puno kritika upućeno je na računa Davora Šukera i vodstva HNS jer su dogovorili ovu utakmicu. Riječi Ivana Perišića predsjeniku Saveza odjeknule su poput eksplozije, a one bi mogle biti jedan od razloga zbog kojeg će odgovorni u budućnosti dva puta razmisliti prije nego krenu u dogovaranje sličnih utakmica.

KOMENTAR NET.HR-a: Čačiću i Šukeru se u Estoniji sve vratilo s kamatama, a pravi verbalni spektakl dogodio se nakon utakmice…



U međuvremenu, hrvatski Goal.com otkrio je zašto su Vatreni gostovali u Tallinnu.

Prisjetili su se pogreške od prije ravno godinu dana. U Zaprešiću je tada u sklopu kvalifikacijsske utakmice za Euro do 21 godine gostovala Estonija.

STRAŠAN PROPUST: Ovo su najvažnije stvari o skandalu zbog kojeg bi UEFA mogla kazniti Vatrene

Mladi reprezentativci slavili su s 2:1, ali je susret obilježio veliki propust. Ivan Fiolić zaigrao je za mlade Vatrene iako nije bio u zapisniku.

Očekivalo se da bi Hrvatska mogla ostati bez bodova, ali se na kraju Uefa smilovala i poslala samo uplatnicu od pet tisuća eura.

U pojašnjenju je stajalo da Estonski savez nije tražio poništenje rezultata i veću kaznu.

Goal tvrdi da je zasluge za to imao tadašnji tehnički direktor reprezentacije Romeo Jozak. On je navodno nagovorio Estonce da ne inzistiraju na teškoj kazni, a da će im za uzvrat u goste doći A reprezentacija. To se i dogodilo.