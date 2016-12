POGLED ŽELJAN BORBE: Ronda Rousey zaprijetila suparnici, Brazilki nije pomogla ni maska lavice

Ronda Rousey i Amanda Nunes odradile su službeno vaganje uoči borbe UFC-a 207 u Las Vegasu. Bivša svjetska prvakinja silno je motivirana nakon što je prošle godine izgubila jedini meč u karijeri protiv Holly Holm.

Rousey je, sudeći prema izgledu, spremnija nego ikad, a njezin pogled govori kako je itekako željna borbe. Brazilka Nunes ima nadimak “lavica”, a upravo se s maskom te životinje pojavila na službenom vaganju. No, čini se da aktualna prvakinja nije impresionirala Rondu…

UFC 207 – Rezultati vaganja (rezultati u lbs)

Amanda Nunes (135) vs. Ronda Rousey (135)

Champ Dominick Cruz (135) vs. Cody Garbrandt (135)

T.J. Dillashaw (136) vs. John Lineker (135.25)

Dong Hyun Kim (171) vs. Tarec Saffiedine (171)

Ray Borg (129.5) vs. Louis Smolka (125.5)

Johny Hendricks (173.5) vs. Neil Magny (171)

Antonio Carlos Junior (186) vs. Marvin Vettori (186)

Alex Garcia (170.5) vs. Mike Pyle (170)

Niko Price (170) vs. Brandon Thatch (170)

Tim Means (170) vs. Alex Oliveira (170.5)