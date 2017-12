POČELA NOVOGODIŠNJA TURNEJA: Poljak slavio u Oberstdorfu, Prevc u potpunosti podbacio

Najveće negativno iznenađenje prvog natjecanja “Turneje” priredio je ukupni pobjednik otprije dvije godine, Slovenac Peter Prevc.

Poljak Kamil Stoch pobjednik je prvog natjecanja 66. izdanja tradicionalne “Novogodišnje turneje” skijaša skakača održanog u Oberstdorfu u subotu, pobjednik prošle “Turneje” slavio je sa skokovima od 126,0 i 137,0 metara što mu je donijelo ukupno 279.7 bodova.

Stoch je nakon prve serije držao četvrto mjesto, ali je najboljim skokom druge serije stigao do pobjede sa 4.2 boda više od vodećeg u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, Nijemca Richarda Freitaga, koji je skokovima od 128,5 i 127,0 metara zauzeo drugo mjesto.

Prvo postolje za Kubackog

Treće mjesto zauzeo je još jedan Poljak, Dawid Kubacki, on je do svog prvog pobjedničkog postolja u karijeri stigao skokovima od 126,5 i 129,0 metara, odnosno sa 270.1 bodom, dok je vodeći nakon prve serije, Austrijanac Stefan Kraft zbog lošeg skoka u drugoj seriji pao na četvrto mjesto sa 262.8 bodova (132,0 i 119,0m).

👏👏👏👏👏👏👏 Mistrz jest tylko jeden! Kamil nokautuje :)

Kamil Stoch – 137,0m TCS Oberstdrof – II seria pic.twitter.com/gLi5ntK73b — BohaterskaPolska (@PolskiBohater) December 30, 2017

Najveće negativno iznenađenje prvog natjecanja “Turneje” priredio je ukupni pobjednik otprije dvije godine, Slovenac Peter Prevc, koji je sa samo 100,5 metara završio na tek 41. mjestu te se nije plasirao u drugu seriju. U redoslijedu Svjetskog kupa vodeći Freitag sada ima 630 bodova, 205 više od drugog sunarodnjaka Andreasa Wellingera, a 207 od trećeg Stocha. Drugo natjecanje “Turneje” tradicionalno će se održati na Novu godinu u Garmisch-Partenkirchenu.

REZULTATI

1. Kamil Stoch (Polj) 279.7 (126,0/137,0m)

2. Richard Freitag (Njem) 275.5 (128,5/127,0)

3. Dawid Kubacki (Polj) 270.1 (126,5/129,0)

4. Stefan Kraft (Aut) 262.8 (132,0/119,0)

5. Stefan Hula (Polj) 259.2 (123,0/120,5)

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 257.1 (126,5/123,0)

7. Anders Fannemel (Nor) 255.3 (129,0/124,5)

7. Johann Andre Forfang (Nor) 255.3 (114,5/126,5)

9. Markus Eisenbichler (Njem) 255.1 (128,5/117,5)

10. Andreas Wellinger (Njem) 254.0 (115,0/123,0)

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Richard Freitag (Njem) 630

2. Andreas Wellinger (Njem) 425

3. Kamil Stoch (Polj) 423

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 367

5. Stefan Kraft (Aut) 342

6. Johann Andre Forfang (Nor) 291

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 284

8. Markus Eisenbichler (Njem) 236

9. Dawid Kubacki (Polj) 221

10. Anders Fannemel (Nor) 205