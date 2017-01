POBJEDNIK MIRKO VRATIO SE IZ JAPANA I PORUČIO: ‘Moguće je da je to – to. Nisam siguran hoću li izdržati oproštajnu borbu’

Mirko Filipović se letom iz Tokija preko Münchena vratio u Zagreb. U prtljazi se našao i Rizinov pojas prvaka, koji je Cro Cop zaradio pobjedom na Staru godinu protiv Iranca Aliakbara.

Na Plesu su ga dočekali navijači i glazba. Na umornom Filipovićevom licu razvukao se osmijeh… Mirko je još jednom potvrdio kako se za ovaj turnir spremao kao nikad u životu.

‘Kao da idete na ispit, a znate sve’

“To vam je kao da idete na ispit, a znate sve. Stvarno sam se dobro pripremio. Bio sam spreman na sve. Ja sam iznimno spreman, usprkost tome, što sam bio najstariji sudionik turnira, u 43. godini. Vjerujem da smo došli do druge, treće runde, da bi moja snaga još više došla do izražaja”, kazao je Mirko.

Nakon iscrpljujućeg turnira gdje je u dva dana odradio tri borbe, otkrio je planove:



Ide u rodnu Privlaku i kod dr. Bućana

“Plan je otići kući, otuširati se. Kasnije ću otići u Privlaku. Otići ću i kod dr. Bućana da mi sredi koljeno, imam tu ‘bakerovu cistu’ ali to nije ništa strašno, iako je malo nateklo”, kazao je Mirko.

Naravno, sve je zanimalo kad će ponovno u ring. Cro Cop je mirno odgovorio:

“Vrlo lako moguće je da je to – to. Najavio sam to, ovo sam dogovorio za ovaj turnir. Bilo bi lijepo imati oproštajnu borbu, ali nisam siguran da će to moje zdravstveno stanje izdržati”, bio je iskren najjači Hrvat.

I potom ponovio:

‘Krvav je ovo sport’

“Nikad se nisam ovako spremao za borbu. Osam tjedana, devet tjedana sam se spremao za borbu. Hvala cijeloj mojoj ekipi, bez njih to ne bih uspio. Ovo je pojedinačni sport, ali bez prave ekipe ne možeš uspjeti”.

Pobjedu je posvetio starijem sinu Ivanu.

“Posvetio Ivanu, Filip je još mali, ali možda i nije tako mali kao što ja mislim. Uvijek kad ulazim u ring slika mi je pred očima da me netko ne zvekne, jer kako će to gledati moja majka, žena, djeca. Krvav je ovo sport”, zaključio je Mirko.

