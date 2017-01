PLJUŠTE POHVALE NA MANDŽUKIĆEV RAČUN: ‘On je motor koji neprestano radi. Pokazao je koliko je dobar’

Hrvatski napadač Mario Mandžukić odigrao je još jednu impresivnu utakmicu u dresu Juventusa.

Osim asistencije kao i uvijek pokazao je borbenost na terenu. Osobina koja ponajviše krasi ovog napadača. Stoga su pohvale od trenera Massimiliana Allegrija očekivane.

MARIO JE OPET SUPER: Mandžukić sjajnom asistencijom usmjerio Juventus prema pobjedi, Pjacu milimetri dijelili od gola

Trener Juvea započeo je, inače, susret s Mandžom na lijevoj strani, Higuinom kao isturenim napadačem i Dybalom iza njega. Dosta neočekivan potez.



“Najavio sam da je to moguća opcija. I s toliko napadača Lazio nam nije mogao gotovo ništa. Mandžukić je to igrao ako mlađi. On je motor koji neprestano radi. Numoran je do kraja. Pokazao je da posjeduje tehniku i dobro je ispunjavao defanzivne zadatke”, kazao je Allegri.

“Nisam neki teoretičar, ali svako malo padne mi neka luda ideja na pamet te je isprobam na travnjaku. najvažnije je da znam što sam radio”, dodao je te je poručio kako će ovo biti jedna od opcije u budućnosti.