‘PLJUC, KLOŠARU LAJAVI’: Cro Cop brutalno odgovorio na teške optužbe UFC-ova prvaka

Nako šte je UFC prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping kazao je kako su slavni MMA borci, Fjodor Jemeljanenko i Mirko Filipović za vrijeme svojih zlatnih vremena Pridea kad su bili na vrhuncu karijere, koristili steroide oglasio se Cro Cop.

U podužem statusu odgovorio je teške optužbe:

“Zanimljivih likova ima u kontaktnim borilačkim sportovima, a i oko njih, što kao borci, što kao fanovi, što kao ljudi koji to prate kao novinari. I svi oni žele biti dio toga, sudjelovati u tome. Neki poput mene smognu hrabrosti i upornosti i uđu u ring ili kavez i daju sve od sebe te na taj način budu dio sport.



Neki manje uspješni ili željni pažnje i popularnosti pričaju o onima kojima nisu vode dostojni dodati. Ali im to osigurava malo pažnje medijske i oni su onda sretni. Dio ljudi koji piše o tome, ne svi, jer ne želim generalizirati, jedva čekaju da imaju prilike nešto tako prenijeti.

I onda jedva dočekaju kad netko poput Bispinga kojeg ja osobno više pamtim po nekakvom trash talku nego nekim spektakularnim borbama, a koji je nešto nadrobio za Fedora i mene da smo koristili steroide za vrijeme Pridea jer je on tako ‘čuo’.

Uglavnom sve je to Život. Takvih sitnih duša koji melju gluposti, a i onih koji jedva čekaju da napišu nešto loše ili negativno je bilo i biti će uvijek. I da je taj Bisping rekao nešto pozitivno to sigurno ne bi naš portali prenijeli jer to onda naravno nije vijest koja zaslužuje pažnju.

A i tko je taj Bisping i što on predstavlja našoj sportskoj javnosti da bi se njegove izjave vrtile na naslovnicama naših portala i da on bilo koga ‘optužuje’? Pa zanimljivo je naravno jer pljuje po Fedoru i meni.

Takvo novinarstvo je dno dna, a pojedini ljudi jednostavno ne mogu prihvatiti da je netko uspješniji od njih i onda to sve sami sebi opravdavaju srećom. Ili je protivnik bio loš ili je došao nespreman ili se uzimaju nedopuštena sredstva, uglavnom nešto mora biti. Nikako talent, krvavi rad, kvaliteta i upornost veća od njihove.

Ali što ću im ja. Nek misli tko što hoće. I evo jedna slika iz 2005 nakon borbe u Pride-u! A sto se tiče Bispinga, kojega nikada nisam uvrijedio niti spomenuo niti se ikada bavio njime, a koji me ničim izazvan proziva mogu samo reći – pljuc, klošaru lajavi!”, poručio je Cro Cop.