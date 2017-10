PLETIKOSI ČUDNA PRIČA OKO GAVRANOVIĆA: ‘Sve mi je to sumnjivo. Ćorić? S njim bi trebalo drugačije…’

U velikom derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je pred 10.000 gledatelja na Maksimiru pobijedio Rijeku s 3-1 u 14. kolu domaćeg prvenstva.

S tom pobjedom modri su povećali prednost te sada imaju sedam bodova više od Osijeka na drugom mjestu, dok Rijeka i hajduka imaju devet manje.

“Nisam siguran je li naslov već riješen. Imamo četiri jako dobre momčadi. Ne bih se usudio reći da je prvenstvo riješeno, ali Dinamo ima veliku prednost”, izjavio je Stipe Pletikosa u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Potom je pohvalio Soudanija i Olma.



“Soudani se dokazuje kao jedan od najboljih stranaca Dinama. Pokazao je poslije utakmica kada je govorio na hrvatskom koliko cijeni Dinamo i voli Hrvatsku. Cvitanoviću je užitak imati takvog igrača jer zna da će zabiti u derbiju”, rekao je Pletikosa.

“Kod Olma se vidi da je Barcina škola. Okrenut leđima je sigurno jedan od najboljih u ligi”, dodao je.

Ante Ćorić dobio je samo sedam sekundi u ovom derbiju.

“Žao mi je što se mladog igrača na taj način mentalno iscrpljuje. Nije mu to bilo lako podnijeti. Znamo da je osjetljiv. Drugačije bi trebalo s njim jer znamo da bi trebao biti nositelj Dinama i reprezentacije”, smatra Pletikosa.

Što se tiče Gavranovića poručio je da svi znaju da se već dogovorio s Dinamom.

“Čudna mi je sve to. Liječnik Rijeke je rekao da će se igrač oporaviti između pet dana i tri tjedna. Kakav je to rok? Bradarić i ostali se s pravom ljute. Neki od njih su ostali inzistirajući Na ponavljanju uspjeha od prošle sezone, a to nije tako. Pa da su Real Madrid teško bi nadoknadili te probleme s ozljedama”, kazao je legendarni vratar.

Smatra da je razlog poraza Rijeke dekoncentracija u prekidima.

“Patit će do zimske pauze. Keku je potrebno neko vrijeme da zamijeni sve igrače koji su stigli”, poručio je.