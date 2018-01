PJACA ODUŠEVIO NJEMAČKU: ‘Juve ga nije želio pustiti, izrazito ga cijene i to su pokazali’

Posvetio je gol prijatelju i nekadašnjem suigraču Filipu Krovinoviću.

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca proteklog je vikenda zablistao u dresu njemačkog Schalkea te se u 16. minuti utakmice s Hannoverom upisao u strijelce. Burna je bila njegova proslava pogotka. Tračao je prema televizijskoj kameri vičući ‘Krova, Krova’. Naime, posvetio je gol prijatelju i nekadašnjem suigraču Filipu Krovinoviću, koji trenutno brani boje Benfice. Nakon što je zabio gol njegov menadžer Marko Naletilić progovorio je o stanju svog klijenta.

“Iza njega je odličan debi. Njegov je gol bio izvanredan baš kao što je i sam igrač. Njegov talent je izvanserijski. Posjeduje odličnu tehniku, snažan je, brz… U Schalkeu su već oduševljeni njim, uključujući trenera”, kazao je Naletilić za Juvenews.eu.

Jedva ćeka povratak u Juve

“U klubu ga smatraju važnim igračem. Nedostaje mu oštrine, ali trenira kako bi ju povratio. Dobro je i svakog dana ide na bolje. Samo igrajući opet se može vratiti u formu”, dodao je i nastavio.



“Teško je bilo nagovoriti ljude u Juventusu da ga puste. Imaju veliko povjerenje u njega, a to što su ga samo poslali na posudbu dovoljno govori koliko ga nisu željeli pustiti. Općenito, ovakvi se dogovori sklapaju samo kada su u pitanju vrhunski igrači, a Juventus smatra Pjacu takvim. S ozljedom Dybale dobio bi prostora, ali sada želi što bolje iskoristiti vrijem u Bundesligi. Potrebna mu je minutaža kako bi bio u savršenoj formi”, ispričao je poznati menadžer.

“Mnogi klubovi pokušali su ga dovesti i to diljem Europe, ne samo iz Italije. Lazio? U odličnim sam odnosima s njima i garantiram da me nisu pitali za Pjacu. Marko je želio igrati u Bundesligi jer je to zahtjevna liga i gdje igrači trče pun više nego u Italiji. Dobro mu ide i svi imaju visoko mišljenje o njemu u Njemačkoj, ali ne može dočekati da se vrati u Juventus”, završio je.