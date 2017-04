‘PIROMANSKO-BOMBAŠKA FEŠTA NA MAKSIMIRU’: Nezamisliv izljev mržnje obilježio derbi Dinama i Hajduka

U okviru projekta “Izravna prevencija navijačkoga nasilja” promatrači HHO-a pratili su utakmice 29. kola MAXtv Prve HNL, a njihovo priopćenje pernosimo u cijelosti.

GNK DINAMO – HNK HAJDUK

Utakmicu Dinamo – Hajduk sa stajališta huliganizma na stadionima pamtit ćemo kao „piromansko-bombašku feštu“ i nezamisliv izliv mržnje dviju navijačkih skupina.

Utakmica Dinamo – Hajduk održana je u Zagrebu 22. travnja 2017. pred oko 15 tisuća gledatelja od čega 2.500 pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys (NK Dinamo) i oko 2.000 pripadnika navijačke skupine Torcida (HNK Hajduk). Već na početku utakmice seksističko skandiranje BBB „HNS pederi, nogomet ste sjebali“ i Torcidino „I purgera i Riječana i šakama i nogama „. Već u 3. minuti prva baklja na tartan stazu (BBB) i njihovo skandiranje „.. kolcem i lancem i bokserom u glavu, sve za Dinamovu slavu„ te u 18. minuti prva eksplozivna naprava slabijeg intenziteta.



U 23. minuti Torcida skandira oko 2 minute „Mrzim Dinamo, srpsko ime to“, potom „Ubij, ubij purgera“.

BBB u 38. minuti aktiviraju slabiju eksplozivnu napravu, a potom nekoliko minuta skandiraju „Mamiću Cigane, odlazi iz svetinje“, te potom nastavlja „Tito partija, Hajdukova armija“, te „Ubij, ubij tovara“.

U 44. minuti BBB skandira „Tovarske pičke“ dok istovremeno Torcida odgovara „Purgerske pičke“, te potom u 45. minuti opet „Ubij, ubij, tovara“, „Tovarske pičke“ i na koncu „HNS pederi, nogomet ste sjebali“.

Pogledaj fotogaleriju

Torcida u 52. minuti skandira „HNS pederi, nogomet ste sjebali”, a potom „Jebo vas Mamić“.

Od 56. minute jednom petardom počinje „piromanska fešta“ Torcide, a potom u 61. minuti Torcida aktivira 30 baklji koje baca na tartan stazu i jednu na teren, i pali 10 dimnih naprava. U 65. minuti Torcida skandira „Jebem te Dinamo“. Primjećuje se da na južnoj tribini gdje je smještena Torcida gore stolice.

Kako ne bi ostali „dužni“ Torcidi, BBB pale desetak baklji koje padaju u igralište, a 5 na tartan stazu i aktiviraju 25 snažnih topovskih udara. Potom slijede još 3 baklje. U 80. minuti BBB skandiraju nekoliko minuta „Mamiću Cigane, odlazi iz svetinje“, a Torcida začinjava cijelu priču skandiranjem „Hrvatska policija, mito i korupcija“, pa je u tom piromanskom kaosu utakmica prekinuta na nekoliko trenutaka.

No, navijački protesti započeli su izvan stadiona i prije početka „najvećeg derbija”. Kao što je poznato Hrvatska posljednjih dana ima problema s novom regulacijom prometa na granicama, a i s gužvama na naplatnim kućicama. Kako bi pridonijeli što većem kaosu na hrvatskim cestama pripadnici Torcide su na naplatnim kućicama pri ulasku u Zagreb organizirali plaćanje cestarine isključivo u metalnim kovanicama što je stvorilo nepreglednu kolonu automobila.

Petnaestak minuta prije utakmice kolona navijača koja je kupovala karte protezala se od zapadne tribine sve do spomenika sportašu, dakle preko150 metara, i to u nekoliko redova. Prema procjeni stručnjaka navijači su to organizirali zato da bi prilikom ulaska u stadion bili slabije pretresani i tako unijeli pirotehnička sredstva. Zbog toga je ulazak navijača na sve tribine trajao gotovo do 30-te minute utakmice.

Nakon pozitivnog iskustva na utakmici reprezentacija Hrvatske i Ukrajine, opravdano je postaviti pitanje kako su bile pripremljene i što su radile redarska služba i policija.

NK OSIJEK – NK INTER 2 : 1

Utakmica 29. kola MAXTV Prve HNL odigrana u petak 21. travnja 2017. u Osijeku na stadionu u Gradskom vrtu. Susret je pratillo oko 1.800 gledatelja, među kojima veća skupina Kohorte (navijačka skupina NK Osijeka), dok gostujući navijači nisu primjećeni.

Susret je odigran u sportskom ozračju bez navijačkih ispada.

NK ISTRA 1961 – HNK RIJEKA 1 : 1

Na stadionu „Aldo Drosina“ u Puli je u subotu 22. travnja 2017. u 19.00 sati odigran susret 29. kola MAXTV Prve HNL pred blizu 5.000 gledatelja od kojih je gotovo 1.500 bilo pripadnika Armade (navijačka skupina HNK Rijeke), a Demona (navijačka skupina NK Istre 1961), koji su obilježavali 25 godina osnutka, okupilo se oko 200. Cijeli susret protekao je u žestokom navijanju, pri čemu je bilo i nekoliko navijačkih ispada. Armada je uglavnom korektno pratila utakmicu osim što su u 19. i 87. minuti skandirali „Tovarske sluge“, a u 78-oj se čulo i „Istarske pizde“. U 67. minuti na dva su mjesta zapalili upaljivu smjesu s plamenom poput bengalki.

Demoni su bili znatno „aktivniji“. Već u 9. minuti aktivirali su jdnu petardu, a nešto slično bengalkama zapalili su u 28. i 78. minuti. Aktivirali su i dvije dimne kutije u 28. minuti. Dobrim dijelom utakmice Demoni su s povremenim prekidima pjevali i skandirali „Jebem te Rijeko“, posebno u 14., 56., 61-oj, pa sve do kraja susreta. Riječanima u 17-oj minuti skandiraju „…voli Srbina riječka Armada“, a skandiranje „Riječke pičke“ moglo se čuti u 18., 19., 34. i 69. minuti. Na neke sudačke odluke odgovorili su skandiranjem „Jebo vas Mamić“ 36., 37. i 87. minuta, a u 37-oj su suce „počastili“ povicima „Lopovi, lopovi“.